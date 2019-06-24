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Синдром Плюшкина: 4 фактора, говорящие о проблемах с психикой
Если человек хранит в доме огромное количество ненужных ему вещей, и отказывается их выбрасывать – это свидетельствует о наличии психологических проблем.
Такое поведение называют «синдромом Плюшкина».
Если вы делаете 4 этих вещи, это может свидетельствовать о проблемах.
Хранение информации в телефоне/ компьютере
Если на ваших гаджетах уже не хватает памяти из-за объемов хранимой на них информации, стоит задуматься. Стоит задуматься только если все эти книги/ рецепты/ статьи и прочее никогда не открываются и не читаются, а просто занимают место.
Специалисты связывают подобное поведение с наличием ложных надежд и не умением планировать.
Материальные воспоминания
Психологи считают, что если вы привозите из путешествий различные безделушки, то вы не можете сконцентрироваться на воспоминаниях.
По их мнению, лучше всего хранить воспоминания в памяти или запечатлеть памятные моменты на фото.
Старая одежда
Хранение старой одежды (которая зачастую уже не впору) говорит о том, что человек не принимает себя таким, как есть
Хранение печатных изданий
Старые блокноты, вырезки из газет, журналы – нет необходимости хранить все это дома в цифровую эпоху. Особенно, если все это никто не читает.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Донбасс, здоровье, психика
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