Синдром Плюшкина: 4 фактора, говорящие о проблемах с психикой

24.06.2019 11:00

Если человек хранит в доме огромное количество ненужных ему вещей, и отказывается их выбрасывать – это свидетельствует о наличии психологических проблем.

Такое поведение называют «синдромом Плюшкина».

Если вы делаете 4 этих вещи, это может свидетельствовать о проблемах.

Хранение информации в телефоне/ компьютере

Если на ваших гаджетах уже не хватает памяти из-за объемов хранимой на них информации, стоит задуматься. Стоит задуматься только если все эти книги/ рецепты/ статьи и прочее никогда не открываются и не читаются, а просто занимают место.

Специалисты связывают подобное поведение с наличием ложных надежд и не умением планировать.

Материальные воспоминания

Психологи считают, что если вы привозите из путешествий различные безделушки, то вы не можете сконцентрироваться на воспоминаниях.

По их мнению, лучше всего хранить воспоминания в памяти или запечатлеть памятные моменты на фото.

Старая одежда

Хранение старой одежды (которая зачастую уже не впору) говорит о том, что человек не принимает себя таким, как есть

Хранение печатных изданий

Старые блокноты, вырезки из газет, журналы – нет необходимости хранить все это дома в цифровую эпоху. Особенно, если все это никто не читает.

Источник: http://kr24.com.ua