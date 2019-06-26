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Медики рассказали, как часто можно пользоваться спреями от комаров
Спреи опасны для детей
В условиях влажной и жаркой погоды комары чувствуют себя более чем комфортно. Поэтому насекомые будут терроризировать всех до конца лета. В связи с этим, возникает вопрос как защититься от кровопийц, сохранив здоровый вид кожи, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ukrainianwall.com
По словам экспертов, насекомые могут переносить различные инфекции. При выделении пота человеческие поры открываются, что позволяет комарам занести инфекцию глубоко под кожу.
Как защититься от комаров?
Помимо привычных всем средств против насекомых, есть ряд нетрадиционных методов защиты, такие как герань, ваниль или эфирное масло на основе цитрунеллы — представителя семейства лимонных. Специалисты предупреждат, что экстракты на основе цитрунеллы могут привести к аллергической реакции, поэтому их нужно растворять в теплой воде.
По мнению экспертов, кремы от комаров более эффективны, по сравнению со спреями, поскольку они дольше остаются на коже и легче поглощаются, тогда как спреи очень быстро выветриваются.
Примечательно, что со спреями нельзя слишком частить, распылять их следует раз в 4 часа. Стоит учитывать, что в составе этих средств в разной пропорции присутствует химическое вещество диетилтолуамид, норма которого для детей — 7%, для взрослых — 30-40%.
Специалисты говорят, что последнее время химия не слишком действует на комаров, но добавляют, что какая-никакая защита все же лишней не будет.
Что делать, если комар все-таки укусил?
В таком случае, место укуса нужно обработать спиртовым раствором или содой. Не лишней будет также профилактика аллергии — можно принять антигистаминные препараты.
Более того, место укуса можно смазать бальзамами на основе гвоздики или ромашки. Они обладают успокаивающими и противовоспалительными свойствами.
Теги: Донбасс, здоровье, комар, спрей, медицина
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