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Эксперимент показал, что здоровые кишечные бактерии могут вылечить пищевую аллергию
В последнее время появляется все больше данных о влиянии кишечного микробиома на работу иммунной системы.
Ученые получили успешный опыт излечения от пищевой аллергии путем бактериотерапии.
Пересаженные в кишечник аллергиков определенные бактерии могут предотвращать иммунные реакции, вызывающие симптомы болезни.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.
Издание Science Daily сообщило о работе исследователей из Бостонской детской больницы и Женской больницы Бригама, которые в своих опытах с мышами смогли добиться избавления от пищевой аллергии за счет пересадки в кишечник животных-аллергиков здоровых бактерий.
Изначально ученые выполнили большую работу по определению среди симбиотических бактерий тех видов, которые способны как защитить от пищевой аллергии, так и усилить ее проявление. Ими были собраны образцы фекалий у 98 здоровых детей и 56 детей с аллергией. Оказалось, что разнообразие бактерий в образцах двух заметно отличается.
Ученые извлекли из фекалий здоровых детей бактерии, которые затем пересадили мышам с искусственно вызванной непереносимостью куриных яиц. Эта пересадка дала хороший результат — у особей с аллергией после получения здоровых бактерий сократилась интенсивность аллергической реакции организма. Специалисты установили, что за этот целительный эффект были ответственны несколько видов бактерий из групп Clostridiales и Bacteroidetes. Данные бактерии стали основой для разработанных комплексов, которые затем начли скармливать мышам с аллергией, наблюдая за последствиями.
Теги: Донбасс, аллергия, кишечные инфекции, эксперимент, пищеварение
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