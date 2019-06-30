Врачи рассказали, какие продукты помогут справиться с жарой

30.06.2019 08:30

Врач Виктория Савицкая заявляет, что в жару поддержать сердечно-сосудистую систему можно, включив в меню такие продукты, как океаническую и морскую рыбу, морепродукты.

Они богаты кислотами Омега-3, которые защищают стенки сосудов от потери эластичности и препятствуют образованию холестериновых бляшек, передает "Диалог.UA".

"Стоит налегать ежедневно на сезонные сырые овощи и фрукты. Растительная пища богата клетчаткой, которая активно участвует в образовании фиброзных волокон, обязательных для укрепления сосудов. Горох, фасоль, зеленый лук, говяжья печень, оливковое масло и прочие продукты, богатые витамином Е, способствует укреплению и эластичности сосудов, защищает их от повреждения – они обязательно должны быть в рационе хотя бы пару раз в неделю", - рассказала медик. Ранее врачи-диетологи рассказали о трех легких и вкусных правилах, помогающих сбросить вес после праздничных застолий. Цитрусовые, квашеная капуста, черная смородина - источники витамина С - укрепляют вены, потому тоже крайне желательны в рационе. Врач рекомендует включать в меню свежий сельдерей, так как он содержит фитохимические соединения, которые расслабляют мышечные ткани в стенках артерий, что позволяет улучшить кровоток. В жару это важно для профилактики образования тромбов.