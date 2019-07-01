Названы сладости, помогающие похудеть

01.07.2019 16:15

Большинство людей, которые хотят избавиться от лишних килограммов и сантиметров на бедрах, часто «загоняют себя» в определенные рамки и ограничения, истощая организм бесконечными диетами.

Недавно ученые из Университета Иллинойса сделали неожиданное открытие, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на podrobnosti.ua.

В частности, исследователи нашли удивительные полезные свойства в шелухе какао-бобов, именуемой какавеллой, которая до недавнего времени считалась бесполезным побочным продуктом в шоколадном производстве.

Исследование показало, что шелуха какао-бобов имеет в своем составе экстракты, которые могут трансформировать белые жировые клетки в бурые, что в свою очередь позволяет быстрее сжигать калории и худеть.

Также ученые выяснили, что фенольные соединения, содержащиеся в шелухе какао-бобов, снижают связанное с ожирением хроническое воспаление и невосприимчивость к инсулину, которые приводят к сокращению продолжительности жизни и диабету второго типа.

Примечательно, что каковелла применяется для производства низкосортного шоколада. Имеются противопоказания, прежде требуется консультация специалиста.