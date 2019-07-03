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Диетологи рассказали, за сколько часов до сна можно есть

03.07.2019 22:15
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Диетологи рассказали, за сколько часов до сна можно есть

Последний прием пищи должен быть за 3-4 часа до сна, чтобы не мешать организму в ночное время тратить энергию.

Об этом на своей странице в Instagram сообщила украинский диетолог Светлана Фус. По ее словам, именно ночью вырабатываются соматотропный гормон и мелатонин (гормон сна), пишет Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Эти гормоны влияют на обмен веществ и утилизацию запасов жира, предназначенных для покрытия энергетических трат во время сна.

Фус подчеркнула, что ночью продолжается работа всего организма, и на это он тратит достаточно много энергии, которую берет из запасов.

«Если поесть перед сном, особенно много сладкой еды, выделяется гормон инсулин, пополняющий запасы и уменьшающий выработку соматотропного гормона и мелатонина, которые их тратят», – сообщила диетолог.

Поэтому оптимально питаться за 3-4 часа до сна, подытожила Фус.



Теги: Донбасс, здоровье, сон, диетолог
 
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