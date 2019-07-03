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Как побороть летнюю бессонницу
Семь простых советов, как улучшить качество сна в жаркую погоду.
Лето — для всех такая долгожданная пора, но не все переносят хорошо жаркую погоду. Особенно тяжело ночью, ведь прохлады все же не дождаться, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на neboley.com.ua.
Мы знаем несколько способов, которые помогут охладиться жаркой ночью и при минимальном комфорте таки наслаждаться сном в летнюю ночь.
Возьмите с собой в кровать бутылки с холодной водой и разложить их на кровати на уровне колен, лодыжек, запястий, шеи, паха и локтей.
Используйте лосьон с алоэ. Алоэ прекрасно охлаждает, особенно если держать лосьон в холодильнике. Намазать перед сном толстым слоем, который не только освежит кожу, но и смягчит.
Спите в хлопчатобумажной пижаме, ведь когда жарко, спать голышом не лучшая идея. Тогда не будет ничего, что поглощает пот. А вот качественная пижама из тонкого хлопка идеально справится с заданием.
Старайтесь правильно питатся. В жару лучше не употреблять большие порции белка, так как они повышают метаболизм и соответственно — нагревают тело. А вот острая пища в жару может помочь — она стимулирует тепловые рецепторы во рту, которые повышают кровообращение и потоотделение, благодаря чему тело охлаждается.
На ночь принимайте теплый душ. Чтобы добиться оптимальной температуры тела во время сна, лучше принимать на ночь не холодный, а чуть тепловатый душ.
На время сна выключайте в комнате все электроприборы. Ноутбуки, компьютеры, телевизоры, лампочки и т.д. — любые электрические приборы производят тепло, так что лучше отключи все, что можно отключить.
Прохладнее всего — спать на полу. Если у тебя есть тонкий матрас, который можно положить на пол, — так и сделай. Внизу всегда прохладнее, чем наверху.
Теги: Донбасс, здоровье, бессонница, лето
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