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При приеме каких лекарств нельзя отдыхать на пляже
Антибиотики, мочегонные и гормональные препараты, а также несколько других групп медикаменто, запрещено принимать во время отдыха на пляже.
Отдых на пляже, длительные солнечные ванны и загар под открытым солнцем несовместимы с приемом множества лекарственных препаратов. В частности, мочегонные препараты, сильные обезболивающие, гормональные контрацептивы, антибиотики и даже некоторые мази и масла делают кожу беззащитной перед излучением, могут стать причиной появления пятен на коже, аллергии, тошноты, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.
«Практически все препараты делают кожу более чувствительной к солнцу, но, если это чревато лишь обгоранием и зудом, то некоторые лекарства могут вызвать куда более серьезные последствия. К примеру, мочегонные средства, которые многие девушки пьют перед пляжем, чтобы выглядеть стройнее и избавиться от отечности ног после позднего ужина, переедания и алкоголя, лишают организм жидкости.
Обезвоживание опасно не только слабостью и сбоем в работе внутренних органов, но может проявиться спазмом мышц и даже онемением конечностей, обмороками и т.д. К тому же, при нехватке жидкости в организме, кровь густеет, а это – прямой путь к образованию тромбов, которые являются наиболее частой причиной инфарктов и инсультов.
Также запрещено принимать большинство антибиотиков тетрациклинового ряда, противозачаточные таблетки, антигистаминные препараты и даже антидепрессанты», — отметила специалист.
Теги: Донбасс, лекарство, отдых, море, пляж
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