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Самые популярные мифы о загаре
В статье мы разберем самые известные мифы о загаре.
• солнцезащитный крем нужен только светлокожимлюдям
Влияник УФ лучей на кожу способствует не только загару, но и могут привести к разрушению коллагена в коже. Это может привести к меланоме, пигментации и прочим неприятным последствиям.
Следовательно, солнцезащитный крем необходим каждому.
• крем наносят на открытые участки кожи
УФ излучение проходит даже через стекло. Одежда не защитит от него человека.
• рак кожи возможен только после ожога
Это не так, мутации в клетках кожи могут происходить и при незначительном влиянии солнца.
• загар восполнит недостаток витамина D
Пребывание на солнце помогает организму получить витамин D, но запастись им на год вперед не удастся.
• загореть получится только в солнечную погоду
Облака пропускают 80% ультрафиолетового излучения, поэтому загореть можно даже в пасмурный день.
• солярий перед пляжным сезоном
Солярий не подготавливают кожу к загару. Интенсивность лучей, испускаемых лампами в солярии, не отличатся от интенсивности солнечных лучей. Поэтому особой разницы нет.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Донбасс, здоровье, загар
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