Как без аптечных средств правильно вылечить комариные укусы

07.07.2019 19:47

Все знают, как неприятны комариные укусы. Если вы устали чесаться и страдать, а все перепробованные средства не помогают, мы вас выручим!

Вот самые действенные средства из подручных материалов:

1. Вода с мылом.

Не расчёсывайте укус! Первым делом промойте его прохладной водой с мылом. Расчёсывание только усилит раздражение и может занести инфекцию.

2. Ледяной компресс.

Неслучайно лёд советуют прикладывать к воспалённым местам: это помогает. Лёд замедляет аллергическую гистаминовую реакцию и вызывает онемение нервных окончаний, передающих зуд. Гистамины выделяются при реакции на укус, что вызывает зуд, покраснение и опухание. Ледяной компресс поможет снять эту реакцию.

3. Каламин-лосьон.

Каламин — это смесь окиси цинка и окиси железа, которая охлаждает кожу и снимает зуд. Каламин-лосьон продаётся в аптеках.

4. Овсянка.

Да-да, овсяная каша действует как средство от укусов! Нанесите овсяную массу прямо на место укуса, чтобы снять зуд и воспаление. А если вас искусали с ног до головы, попробуйте принять овсяную ванну.

5. Мёд.

Если вам нужно быстро унять зуд, бегите на кухню. Мёд — это натуральное средство, способствующее заживлению ран и отлично помогающее от комариных укусов.

Источник: https://from-ua.com