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Развенчаны популярные мифы о сне

07.07.2019 22:18
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Развенчаны популярные мифы о сне

Крупное исследование провели в Великобритании Лондонские ученые провели исследование, в процессе которого просмотрели множество научных работ, посвященных здоровому сну и связанных с ним проблем.

В результате эксперты полностью опровергли миф о том, что человеку достаточно пяти часов для сна. Со слов ученых, следует спать минимум по семь-восемь часов в сутки. Кроме того, не верно и то мнение, что полезно спать несколько раз на день по пол часа, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на neboley.com.ua.

Также, среди топ-мифов о сне, оказалось утверждение, что храп — это нормально. Эксперты утверждают, что храп может оповещать о серьезных заболеваниях.

На третьем месте по популярности был миф о том, что после принятия спиртного легче заснуть. Ученые выяснили, что в состоянии алкогольного опьянения организм не может погрузиться в глубокий сон.



Теги: Донбасс, здоровье, сон, миф
 
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