Все рубрики раздела
- Как похмелье может повлиять на мозг10:16
- Врачи развенчали главные мифы о головной боли09:45
- Врачи рассказали, в чем вред картошки08:44
- Развенчаны популярные мифы о сне22:18
- Поражает и людей, и животных: в Украину пришла опасная инфекция21:00
- Диетолог назвала оптимальное время для ужина20:08
- Как без аптечных средств правильно вылечить комариные укусы19:47
- Врачи подсказали, как избавиться от мигрени без лекарств09:14
- Названы продукты, вызывающие бессонницу22:15
- Самые простые способы лечения солнечных ожогов18:00
Как похмелье может повлиять на мозг
Состояние похмелья более опасно для центральной нервной системы, чем это может представляться.
В этом состоянии нарушаются функции мозга, и даже может возникать угроза для жизни, заключили ученые, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТОнеТО.
Исследователи из Университета Ольстера проверили работу мозга людей в состоянии похмелья и пришли к неутешительным выводам.
Специалисты осуществили «натуралистичное» исследование – находили добровольцев прямо в питейных заведениях. Затем из этих посетителей пабов и баров были исключены обладатели черепно-мозговых травм, беременные женщины, а также лица, страдающие от наркотической или алкогольной зависимости и принимающие какие-либо лекарственные препараты.
Оставшаяся группа добровольцев проходила тесты на следующий день после посиделок с выпивкой, а также в течение десяти трезвых дней. За один вечер, когда люди позволяли себе расслабиться, они употребляли алкоголь в количестве, эквивалентном примерно шести кружкам пива или пяти бокалам вина. Средний возраст участников составил 31 год.
Тестирование продемонстрировало живописную картину нарушение когнитивных функций у добровольцев.
«Результаты тестов показали, что в состоянии похмелья люди часто забывают слова, допускают ошибки в текстах, теряют концентрацию внимания, бдительность, испытывают повышенную тревожность, а также становятся слишком медлительными. В таком состоянии опасно не только садиться за руль, но и переходить дорогу, и даже решать бытовые задачи», — поделились мнением исследователи.
Теги: Донбасс, здоровье, мозг, похмелье
- Члены НВФ ударили из запрещенного оружия: погиб боец ВСУ и двое ранены10:02
- «Находим деньги и…»: Зеленский забрался вглубь зоны разведения на Донбассе и поразил заявлением08:30
- Боевики «ЛНР» стягивают тяжелое вооружение РСЗО, САУ, гаубицы07:22
- «Режимный объект?»: Гиркин забил тревогу из-за ситуации в Донецке07:10
- Строительство моста в Станице Луганской: Зеленский озвучил условия21:49
- Зеленский назначил новым главой Луганской ОГА Комарницкого21:15
- Сивохо озвучил план возвращения Донбасса: «Нужно переломить…»20:20
- Зеленский пообещал не допустить отключение воды на Донбассе17:00
- У Зеленского рассказали о планах создать комитет по Донбассу и Крыму16:41
- "В Донецке тревожное затишье. На улицах всю ночь - патрули", - Гиркин напугал Сеть тревожным заявлением 16:02
- Как похмелье может повлиять на мозг10:16
- Члены НВФ ударили из запрещенного оружия: погиб боец ВСУ и двое ранены10:02
- Врачи развенчали главные мифы о головной боли09:45
- Невъездная в Украину Лолита подалась с концертами в ОРДЛО09:30
- Мощный смерч обрушился на украинцев: «поездка на море превратилась в фильм-катастрофу»09:15
- Гройсман заверил, что цена на газ для населения осенью подниматься не будет09:00
- Врачи рассказали, в чем вред картошки08:44
- «Находим деньги и…»: Зеленский забрался вглубь зоны разведения на Донбассе и поразил заявлением08:30
- "Начало сбываться": появилось последнее предсказание знаменитого мольфара об Украине08:15
- На Херсонщине выращивают нестандартные арбузы08:01
- Как похмелье может повлиять на мозг10:16
- Врачи развенчали главные мифы о головной боли09:45
- Врачи рассказали, в чем вред картошки08:44
- Развенчаны популярные мифы о сне22:18
- Поражает и людей, и животных: в Украину пришла опасная инфекция21:00
- Диетолог назвала оптимальное время для ужина20:08
- Как без аптечных средств правильно вылечить комариные укусы19:47
- Скандальному критику Сергею Соседову поставили неутешительный диагноз 18:50
- Этим знакам Зодиака суждено прожить долгую и счастливую жизнь11:30
- Врачи подсказали, как избавиться от мигрени без лекарств09:14
- "В Донецке тревожное затишье. На улицах всю ночь - патрули", - Гиркин напугал Сеть тревожным заявлением
- «Таки победа!»: Зеленский подписал закон, который навсегда изменит жизнь украинцев
- Зеленский жестко поставил на место силовиков: «Через месяц вы будете…»
- Ивана Купала: Чего категорически нельзя делать на праздник
- "Начало сбываться": появилось последнее предсказание знаменитого мольфара об Украине
- «Как только будет сигнал, мы…»: Зеленский раскрыл план по возвращения Донбасса
- Геращенко перешла все границы, экстренное обращение Зеленского: «Уникальная женщина»
- Донбасс умылся в крови: развязались адские бои
- Скандальному критику Сергею Соседову поставили неутешительный диагноз
- Сивохо озвучил план возвращения Донбасса: «Нужно переломить…»