Медики назвали лучшие напитки для крепкого сна

08.07.2019 22:16

Вопреки распространенному мнению, алкоголь не способствует здоровому сну.

СМИ рассказали о пользе напитков, обеспечивающих крепкий сон. Вместе с тем они помогают легко уснуть после продолжительного рабочего дня. Алкоголь не вошёл в перечень, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Издание CNN рекомендует избегать пить вечером кофе или коньяк. В ряде источников имеется информация, что если употребить 50 г лёгкого вина, то это обеспечит крепкий сон. Ребекка Роббинс из Нью-Йоркского университета в Лангоне выразила своё мнение.

Алкоголь поможет быстро заснуть, но это единственное его преимущество. Напиток обеспечит лёгкие стадии сна, при этом качество ночного отдыха снижается, в итоге человек не проснётся полностью восстановленным. Перед сном полезно пить молоко, так как оно обеспечивает быстрое засыпание. Лучше пить его тёплым, смешав с мёдом. Об этом рассказала Джессика Гарай Редмонд из Сиракузского университете в Нью-Йорке.

В молоке в большом количестве содержится триптофан, способствующий полноценному сну. При попадании в организм данный компонент превращается в химвещества: мелатонин и серотонин. Первый обеспечивает регулирование естественных циклов сна и бодрствование тела, второй вызывает расслабление и сонливость.