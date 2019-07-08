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Медики назвали лучшие напитки для крепкого сна
Вопреки распространенному мнению, алкоголь не способствует здоровому сну.
СМИ рассказали о пользе напитков, обеспечивающих крепкий сон. Вместе с тем они помогают легко уснуть после продолжительного рабочего дня. Алкоголь не вошёл в перечень, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Издание CNN рекомендует избегать пить вечером кофе или коньяк. В ряде источников имеется информация, что если употребить 50 г лёгкого вина, то это обеспечит крепкий сон. Ребекка Роббинс из Нью-Йоркского университета в Лангоне выразила своё мнение.
Алкоголь поможет быстро заснуть, но это единственное его преимущество. Напиток обеспечит лёгкие стадии сна, при этом качество ночного отдыха снижается, в итоге человек не проснётся полностью восстановленным. Перед сном полезно пить молоко, так как оно обеспечивает быстрое засыпание. Лучше пить его тёплым, смешав с мёдом. Об этом рассказала Джессика Гарай Редмонд из Сиракузского университете в Нью-Йорке.
В молоке в большом количестве содержится триптофан, способствующий полноценному сну. При попадании в организм данный компонент превращается в химвещества: мелатонин и серотонин. Первый обеспечивает регулирование естественных циклов сна и бодрствование тела, второй вызывает расслабление и сонливость.
Теги: Донбасс, здоровье, сон, продукты
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