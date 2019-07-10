Врачи рассказали, как избавиться от головной боли без таблеток

10.07.2019 14:43

Многие люди частенько сталкиваются с неприятным ощущением — головной болью.

Бывает и так, что сколько бы человек не выпил таблеток и прочих лекарственных средств, боль все равно не пропадает, а лишь усугубляется. Врачи утверждают, что при таких ощущениях не обязательно сразу идти в аптеку за новыми лекарствами. Есть ряд простых, но действенных методов, которые помогут избавиться от головной боли, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

Метод №1: глубокое дыхание

Во время приступа головной боли, попробуйте привести в порядок свой дыхательный ритм. Ваше дыхание должно быть глубоким: необходимо медленно вдыхать через нос, а выдыхать через рот. Две-три минуты подобной практики помогут избавиться от головной боли. Ведь очень часто она приходит из-за кислородного голодания.

Метод №2: прогулка на свежем воздухе

Это работает точно так же, как и в предыдущем методе. Свежий воздух и движение позволят насытить тело необходимым кислородом.

Метод №3: стакан прохладной воды

Иногда головная боль возникает при дегидрации, то есть обезвоживании. Поэтому весьма полезно при первых симптомах выпить стакан обычной прохладной воды.

Метод №4: яблоко

Это связано с тем, что фруктовые кислоты позволяют сбалансировать кислотно-щелочной уровень в организме, избавляя от неприятных ощущений. Помните, что яблоко нужно есть обязательно с кожурой.

Метод №5: белок

Пища, наполненная белком, позволяет нормализовать уровень сахара в крови. При его недостатке или резких скачках может возникать головная боль. Если хотите от нее избавиться или предотвратить вообще ее появление, просто ешьте маленькими порциями белковую пищу.

Метод №6: имбирный чай

Ещё один напиток, эффективно избавляющий от мигрени. Имбирный чай особенно полезен при головной боли, которая сопровождается тошнотой.

Метод №7: холодный компресс

Необходимо наложить на место, где сосредоточена головная боль, холодный компресс. Иногда достаточно положить на язык кубик льда. Поэтому все прохладное явно способно избавить от головной боли человека.

Источник: https://hronika.info