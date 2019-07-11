Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Медики рассказали о невероятных свойствах абрикос13:30
- Тяжелое одеяло может повысить качество сна22:13
- Врачи предупредили об опасности бутербродов с колбасой17:16
- Врачи рассказали, как избавиться от головной боли без таблеток14:43
- Эксперты подсказали, как в июле выбрать самый вкусный арбуз12:45
- Медики рассказали, как правильно есть фрукты и ягоды07:12
- Медики назвали лучшие напитки для крепкого сна22:16
- Как улучшить работу иммунной системы18:15
- Эксперты рассказали, как часто следует стирать постельное белье16:00
- Как похмелье может повлиять на мозг10:16
Медики рассказали о невероятных свойствах абрикос
11.07.2019 13:30
Самым полезным летним фруктом по мнению врачей является — абрикос.
Данный фрукт обладает высокой питательностью и при этом он низкой калорийности, что делает его незаменимым при диетах, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.
Врачи утверждают, что абрикосы самый идеальный вариант для разгрузочных дней, они повышают настроение и тонус организма. Также абрикосы помогают при бессонице и являются профилактикой многих заболеваний.
Абрикосы рекомендуют употреблять беременным, ведь в них большое количество железа. Этот фрукт поможет очистить организм от токсинов, нормализует уровень холестерина, полезен сердечникам и гипертоникам.
Теги: Донбасс, здоровье, польза, абрикос
Читайте также:
- «Газопровод, школа, предприятие»: в ОРДО сообщили о повреждениях в результате ночного обстрела13:48
- «Порошенко соврал»: раскрыты детали трагедии на Донбассе, «украинским военным запретили…»13:00
- Ситуация на КПВВ «ДНР»: «Октябрь закрывали из-за обстрела, в Горловке много пеших, на Каргиле пускают по 6 машин в 10−15 мин»11:03
- «Сгорело все дотла, тяжелые ожоги»: боец ВСУ показал последствия боя с террористами Донбасса10:45
- Обстановка на блокпостах в Донбассе: На КПВВ «Марьинка"мало машин10:11
- Названо имя бойца, погибшего при обстреле колонны главы Донецкой ОГА10:00
- В Кабмине сделали важное заявление по выплате песий жителям ОРДЛО09:00
- «Нападение четко показало, кто на самом деле не хочет мира на Донбассе»: Зеленский прокомментировал обстрел автоколонны на востоке Украины08:46
- На Донбассе развязались масштабные кровопролитные бои: ВСУ потеряли 9 бойцов, боевики - 608:00
- Тука назвал число жителей ОРДЛО, подавших заявки на получение паспорта РФ22:35
- Самолеты, вода за 1500 грн и это еще не все: как пируют нардепы за наш счет, вскрылись цифры14:00
- «Газопровод, школа, предприятие»: в ОРДО сообщили о повреждениях в результате ночного обстрела13:48
- Медики рассказали о невероятных свойствах абрикос13:30
- Выборы на носу: Верховная Рада приняла Избирательный кодекс13:14
- «Порошенко соврал»: раскрыты детали трагедии на Донбассе, «украинским военным запретили…»13:00
- В парламентском комитете поддержали отставку Климкина12:45
- Эксперт о «незаконном повышении тарифов»: Ситуацией может воспользоваться не только население12:30
- Стеклянный «мост Кличко» сломался: всплыла новая проблема, скандальные фото12:04
- "Обокрал армию, всех обокрал!": в Закарпатье Порошенко сбежал с митинга. ВИДЕО11:45
- Зеленского ждут в Конгрессе США: подробности исторического события11:30
- Медики рассказали о невероятных свойствах абрикос13:30
- Тяжелое одеяло может повысить качество сна22:13
- Стало известно, что видят собаки во снах на самом деле20:12
- Врачи предупредили об опасности бутербродов с колбасой17:16
- Врачи рассказали, как избавиться от головной боли без таблеток14:43
- Эксперты подсказали, как в июле выбрать самый вкусный арбуз12:45
- Эти пять знаков Зодиака постоянно "преследует" удача11:20
- Медики рассказали, как правильно есть фрукты и ягоды07:12
- "Это единственное, что Зеленский должен уяснить про Путина", - Портников сделал тревожное предупреждение22:25
- Лузеры недели: астрологи назвали знаки Зодиака, которым не повезет с финансами19:34
- "Начало сбываться": появилось последнее предсказание знаменитого мольфара об Украине
- «Иди гуляй, Господи»: Зеленский выгнал из зала заседания секретаря горсовета Борисполя
- Зеленский подписал закон, касающийся нашего будущего: подробности
- ПриватБанк сделал срочное заявление, это необходимо знать всем
- «Находим деньги и…»: Зеленский забрался вглубь зоны разведения на Донбассе и поразил заявлением
- Зеленский готов снять блокаду с Донбасса, появилось срочное заявление: «есть только одно условие»
- Гройсману и не снилось: Зеленский готовит «революцию» украинцам
- Владимир Зеленский показал зубы. За коррупцию уволены главные таможенники. ВИДЕО
- Полномасштабное вторжение Путина в Украину в 2020 году: назван точный сценарий, ВСУ будут разгромлены
- Рада уготовила украинцам новое наказание, «до пяти лет тюрьмы»: что произошло