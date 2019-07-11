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Суп может быть вреден для здоровья
Суп — легкое и полезное блюдо. Однако стоит помнить, что при некоторых заболеваниях суп может быть вреден для здоровья.
Суп из жирного мяса. Данное блюдо, как и супы из жирной рыбы, субпродуктов и птицы, отличается высоким содержанием холестерина. Поэтому при атеросклерозе и нарушениях сердечно-сосудистой системы от таких супов следует отказаться, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на podrobnosti.ua.
Помимо этого, жирные супы вредны для людей с заболеваниями печени и поджелудочной железы.
Супы с грибами и фасолью, мясные бульоны. От таких супов рекомендовано отказаться людям с подагрой. Эти виды супов являются источниками пуринов — веществ, обостряющих развитие подагрических процессов.
Рисовые супы, окрошка на квасе. Они противопоказаны людям, страдающим сахарным диабетом.
Щавелевый суп. Ученые пришли к выводу, что после термообработки щавелевая кислота становится неорганической и образует соединение с кальцием, в котором разрушается его пищевая ценность. Кроме того, щавелевая кислота способна накапливаться в организме и выпадать в осадок в виде кристаллов, оседающих в почках и мочевом пузыре в виде камней.
Любые супы. Считается, что суп обязателен к потреблению как первое блюдо, однако именно первые блюда усиливают кислотообразование и полезны лишь людям с крепким желудком и низкой кислотностью. При наличии язвенной болезни, заболевания 12-перстной кишки или проблем с желудком, связанных с его повышенной кислотностью, супы могут легко навредить самочувствию.
Теги: Донбасс, здоровье, суп
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