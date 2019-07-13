Ягоды жизни. Топ-7 самых полезных ягод сезона. Рейтинг для здоровья от специалиста

Ягоды - это сок лета, его краски, то, что является одним из крупнейших факторов, почему мы целых 9 месяцев ждем лета. Это - пучок витаминов, коктейль здоровья и, в конце концов, это просто красиво! Ягодный сезон - прекрасный сезон года, бесценный дар человеку от природы, поэтому его нужно использовать с максимальной пользой для здоровья.

Как это сделать - рассказывает Галина Марусяк, провизор, главный редактор сайта Медфонд.Галина хорошо известна нам своими роликами о витаминах, микроэлементах, о здоровом образе жизни. Сейчас они расставляет все точки над ягодными "і", то есть предлагает взглянуть на это чудо природы - ягоды - с точки зрения медицины. Потому что еда, как мы знаем еще от великого Гиппократа, должна быть нашим лекарством.

Галина Марусяк, провизор, главный редактор сайта Медфонд

1. Итак, на первом месте в нашем рейтинге для здоровья - земляника лесная, одна из самых любимых ягод. Только один аромат ее способен успокоить и вызвать в памяти хороший солнечный день. Содержит очень много витаминов, микроэлементов и природных сахаров. Укрепляет сосуды, сердечную мышцу, полезна при анемии и бессоннице. Помогает при подагре, песке в почках и мочевом пузыре. Благодаря высокому содержанию железа и кальция очень полезна для детей. За счет большого содержания клетчатки улучшает работу кишечника, выводит из организма токсины. Также можно делать тонизирующие и увлажняющие маски для кожи.

Предостережение - как и большинство продуктов красного цвета, может вызвать аллергию, с осторожностью начинать впервые давать детям. Также нежелательно употреблять большое количество при серьезных заболеваниях печени и почек.

2. Черника - незаменимая ягода для тех, кто много читает работает за компьютером (а это почти все мы).

Благодаря особому составу помогает сохранить острое зрение и хорошую память, укрепляет сердечно-сосудистую систему и иммунитет. Нормализует процесс пищеварения, снижает уровень сахара в крови. Предостережение для употребления - индивидуальная непереносимость, заболевания поджелудочной железы.

3. Шелковица (черная и белая) - повышает иммунитет, обладает мочегонным действием. Благодаря высокому содержанию клетчатки очищает кишечник, нормализует процесс пищеварения. Это легкое слабительное средство. Но осторожно - чрезмерное увлечение ягодами может привести к поносу! Также помогает при стрессе, бессоннице.

4. Вишня - улучшает работу сердца и состояние сосудов, способствует повышению гемоглобина. Содержит вещества, замедляющие свертывание крови, поэтому предотвращает образование тромбов.

Положительно влияет на работу нервной системы, пищеварения и на обмен веществ в целом, предотвращает старение. Полезна при подагре, уменьшает воспалительные процессы в суставах Предостережение - аллергия, повышенная кислотность, язва.

5. Клубника.

Замечательный афродизиак благодаря содержанию цинка в ее семечках. Благодаря низкой калорийности подходит тем, кто следит за фигурой. Помогает улучшить зрение, а также предотвратить инфекционные заболевания. Борется со старением и онкозаболеваниями. Предостережение - аллергия, повышенная кислотность, гастрит.

6. Ежевика.

За прекрасный вкус ее ценили еще в древнеримские времена. Благодаря высокому содержанию калия и магния хорошо влияет на сердце, сосуды и нервную систему. Антиоксиданты помогают предотвратить старение и онкозаболевания, улучшают состояние кожи и иммунитет. Применение ежевики облегчает боли в суставах. Обладает мочегонным действием - при заболеваниях почек. С осторожностью употреблять при аллергии, заболеваниях желудка и кишечника. Следует помнить, что ежевичный сок является устойчивым красителем, поэтому маски для лица из ягод ежевики точно не советуем делать. Кроме того, ежевичный сок достаточно агрессивен для зубной эмали. Поэтому, если вы только что прошли процедуру отбеливания зубов, от ежевики воздержитесь.

7. Малина. Все любим за прекрасный вкус и аромат ее ягод

Низкокалорийная - подходит для тех, кто следит за калориями. ее полезные вещества укрепляют сосуды, полезные для иммунитета, как профилактика старения и онкозаболеваний. При употребления улучшается состояние и цвет кожи. Все мы знаем о способности малины понижать температуру тела при простуде - здесь пригодится также малиновый чай. Содержит природные адсорбенты полезные для кишечника и уменьшения количества "плохого" холестерина. Полезна при анемии, радикулите. Предостережение для применения - аллергия, бронхиальная астма, заболевания почек, гастрит.

Общие советы к ягодному празднику лета

желательно употреблять как отдельную еду, не на ночь. Так вы избежите брожения, а все полезные вещества полностью усвоятся. При желании можно добавить немного меда или натурального йогурта. Такой десерт станет прекрасным перекусом в течение дня. Это очень вкусно и очень полезно! А благодаря естественным пектинам сахара из ягод усваиваются медленно, и вы не так быстро почувствуете снова голод.

И знайте, что ягоды - это не просто еда, а функциональная пища, то есть такая, что помогает снизить риски или облегчить течение каких-то заболеваний. В частности, благодаря антоцианам и витаминам ягоды обладают антиоксидантными, противомикробными, противовоспалительными свойствами, улучшают работу сердца и нервной системы. А недостаточное потребление фруктов и ягод недавно признали одной из причин преждевременной смертности.

Лучше наслаждаться свежими (не позднее чем 48 часов после того, как сорваны), и помнить об предостережениях к употреблению. И не забывайте о советах госпожи Ульяны Супрун - после каждого употребления ягод нужно чистить зубы и полоскать рот. Наши зубы должны быть защищены также.

Поэтому ешьте ягоды ежедневно и разные! Не экономьте на своем здоровье!











