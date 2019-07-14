Названо опасное последствие отказа от мясных продуктов

14.07.2019 22:00

Медики продолжают доказывать вред подобной диеты для здоровья.

После ряда исследований ученые пришли к выводу, что полный отказ от мяса и продуктов животного происхождения увеличивает риск возникновения сердечных заболеваний, передает Хроника.инфо со ссылкой на hyser.com.ua.

Такая диета, в частности, грозит атеросклерозом, образованием тромбов, а также инсультами.

Медики сообщают, что у любителей мяса можно насчитать больше факторов, способствующих развитию сердечно-сосудистых заболеваний, по сравнению с вегетарианцами.

Однако у вегетарианцев в рационе не хватает важных питательных веществ – железа, цинка, витамина В12, жирной кислоты омега-3. Это, в свою очередь, приводит к росту уровня в крови гомоцистеина и понижения уровней липопротеинов высокой плотности. Оба данных показателя являются факторами риска сердечных недугов.

Ученые ни в коем случае не говорят вегетарианцам вносить в свой рацион мясо, но натоятельно советуют позаботиться о том, что в их организм дополнительно поступала добавка в виде витамина В12 и жирных кислот, или включить в рацион семгу, грецкие орехи.

Напомним, что ученые провели исследование, и выяснилось, что отказ от мяса может очень серьезно повлиять на ваше психическое состояние.

Астралийское исследование установило, что вегетарианцы более пессиместичнные и часто чем-то стревожены, а также страдают от постоянного стресса. Другое дело- оптимистические мясоеды.

Ученые отмечают, что вегетарианцы на 18% чаще сообщают о депрессии и на 28% чаще испытывают приступы паники и тревоги.

В результате, люди, рассматривающие идею перехода на строгую вегетарианскую диету, должны осознавать риски и тот факт, что они перевешивают потенциальные преимущества.

К примеру, если в последнее время вы ощущаете слабость или тревожность, больше чем обычно, то вполне возможно это связано это с дефицитом мяса в вашем рационе.

В ходе исследование было доказано, что животное мясо содержит ряд витаминов, цинк, железо и триптофан — вещества, которых очень мало в продуктах растительного происхождения и которые оказывают крайне важное влияние на ваше настроение.