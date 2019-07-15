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Назван продукт, уменьшающий вредное воздействие алкоголя
Эксперименты на мышах привели ученых к неожиданным выводам.
Американские исследователи пришли к выводу, что помидоры способны защитить организм от негативного влияния спиртных напитков, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ChangeUA.
Это подтвердили эксперименты на мышах, которых разделили на две группы. Одни давали дозы алкоголя и порошок из концентрата томатных веществ, а другие только спиртное.
Исследование продолжалось месяц, после чего у грызунов проверили здоровье. Оказалось, что у тех, кто употреблял помидоры, мозг и печень были в значительно лучшем состоянии, чем у других.
«Количество томатного порошка, содержащего столько же питательных веществ, сколько один свежий помидор, эффективно блокировало действие алкогольных напитков на печень и на мозг в 90% случаев», — подытожили эксперты.
Теги: Донбасс, алкоголь, вред, продукты
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