Заболеваемость корью в Украине продолжает падать

15.07.2019 20:20

Уровень заболеваемости корью начал снижаться в мае, когда недельный показатель превышал 2000 человек.

В Украине продолжает падать уровень заболеваемости корью. На 28-й неделе зафиксировано 345 случаев заболевания, сообщает Минздрав в понедельник, 15 июля.

"По оперативным данным Центра общественного здоровья МОЗ Украины, в течение 28-й недели 2019 года корью заболели 345 человек: 180 взрослых и 165 детей", - говорится в сообщении.

По данным министерства, с 28 июня до 11 июля больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Киеве (44 больных: 32 взрослых и 12 детей), Хмельницкой (29: 14 взрослых и 15 детей), Черновицкой (24: 10 взрослых и 14 детей), Киевской (23: 16 взрослых и 7 детей) и Закарпатской (23: 8 взрослых и 15 детей) областях.

Всего с начала года в Украине корью заболели 56 105 человек.

"С начала года (с 28 декабря 2018 года до 11 июля 2019 года) корью заболели 56105 человек - 26358 взрослых и 29727 детей, а от осложнений кори умерли 18 человек. В течение вспышки, с лета 2017 года, корью заболели почти 115 тыс. человек, 39 из которых умерли", - говорится в сообщении.

Отметим, неделей ранее корью заболели 485 человек. Уровень заболеваемости корью начал снижаться в мае, когда недельный показатель достигал 2300 человек

Источник : https://korrespondent.