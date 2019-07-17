Названа возможная причина постоянного голода

17.07.2019 15:40

Этот симптом может свидетельствовать о серьезном заболевании.

Постоянно возникающее чувство голода может сигнализировать о таком серьезном заболевании как диабет 2-го типа. Медики призывают, прислушиваться к собственному организму, чтобы вовремя выявлять проблемы со здоровьем, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Hyser.

По мнению специалистов, на первых этапах признаки диабета могут быть настолько неочевидными, что человек их либо игнорирует, либо путает с симптоматикой другого заболевания. Одним из тревожных «звоночков» врачи называют регулярное чувство голода, которое возникает даже после приятия пищи, сообщают Новости Ю.

Повышенный уровень глюкозы вызывает истощение организма и значительные потери энергии, как следствие – повышается аппетит.