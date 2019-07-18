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Диетолог рассказал, сколько дней можно худеть на арбузах

18.07.2019 22:40
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Диетолог рассказал, сколько дней можно худеть на арбузах

Как сбросить вес быстро и вкусно.

Арбузная диета поможет оставить в прошлом несколько лишних килограмм без изнурительных тренировок в спортзале и без вреда для здоровья. Такая диета придется по вкусу многим девушкам, ведь можно лакомиться сочной большой ягодой и при этом худеть, пишет Хроника.инфо со ссылкой наАпостроф.

 

В летний период вкусно худеть можно разными способами, а сегодня мы расскажем об арбузной диете, которая поможет быстро обрести стройную фигуру.

Арбуз — настоящий кладезь легко усваиваемых веществ, к тому же в нем содержится большое количество воды — 90%! Поэтому с помощью этой ягоды можно также очистить организм от вредных шлаков и токсинов. Но учтите, что очищающий эффект довольно сильный, поэтому дольше трех дней сидеть на арбузной диете не рекомендуется.

 

Арбузная диета переносится довольно легко. На протяжении трех дней, вы должны есть только арбуз. Количество его зависит от вашего изначального веса, исходя из пропорции 1 килограмм мякоти ягоды на 10 килограмм вашего веса. К примеру, если ваш вес составляет 70 килограмм, то в день вы должны съесть 7 килограмм мякоти арбуза.

За три дня арбузной диеты вы гарантированно сбросите 3 килограмма.



Теги: Донбасс, диетолог, арбуз
 
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