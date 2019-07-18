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Инфаркт в Украине "молодеет"

18.07.2019 22:00
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Инфаркт в Украине "молодеет"

Каждый человек хозяин своей жизни. Люди сами определяют свой стиль жизни, от чего в последствии сами и страдают. Специалисты Американской кардиологической ассоциации называют среди факторов, которые могут привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, помимо возраста и пола, повышенный холестерин в крови, гипертонию, сидячий образ жизни, ожирение. Об этом сообщает replyua.net, ссылаясь на "Аргументы и факты".

В первую очередь следует отметить, что большая доля пациентов-инфарктников в Украине составляют пожилые люди – старше 65 лет. Однако, в последние годы статистика инфарктов существенно молодеет – сердечные приступы и инфаркты диагностируют у мужчин в возрасте около 35-40 лет. У женщин порог выше – 45-55 лет, но все же статистика все также неутешительна.

Врачи называют ряд факторов, повышающих вероятность инфаркта у человека. Среди них – обстоятельства, которые есть в жизни миллионов людей. Но есть и единственная причина инфаркта, на которую человек повлиять не может, это наследственность.



Теги: Украина, Донбасс, инфаркт
 
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