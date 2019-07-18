Назван необычный метод лечения солнечных ожогов

18.07.2019 10:40

Лучшая косметика — природная.

Какие процедуры летом помогут вылечить солнечные ожоги, а также избавиться от угревой сыпи — пишет Хроника.инфо со ссылкой на Голос.

Для лечения угревой сыпи и при солнечных ожогах рекомендуется маска из салата. Это совершенно безопасная маска, которая не вызовет аллергии. Мелко нарежьте пучок салата, залейте небольшим количеством воды и отварите 5 минут.

Отваренные листья салата выложите на салфетку, немного остудите и в теплом виде нанесите на кожу.