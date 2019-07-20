Врач рассказал о плюсах полного отказа от сахара

20.07.2019 10:02

Диетолог Саманта Куган из Университета Невады рассказала, что отказ от ахара поможет улучшить состояние кожи, повысить работоспособность, улучшить показатели в тренажерном зале и побороть бессонницу, а самое главное — похудеть.

По словам медика, следует с осторожностью отказываться от сахара, потому что он вызывает сильное привыкание, передает donpress.com.

Куган предупреждает, что отказ от сахара может вызвать головные боли, расстройство желудка, нарушение работы кишечника и прочие неприятные симптомы.

При этом она отмечает, что такое состояние может длиться от пары дней до двух недель. Для облегчения подобного состояния рекомендуется пить больше воды и перекусывать обычными фруктами.