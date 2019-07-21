Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Будь здоров!

Диетолог рассказал, каким продуктом заменить молоко

21.07.2019 09:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Диетолог рассказал, каким продуктом заменить молоко

Полезно ли растительное молоко.

Растительное молоко в последнее время приобретает все большую популярность и занимает место животного на столе тех, кто хочет похудеть и правильно питаться. И если для людей с непереносимостью лактозы это вынужденная мера, то стоит ли увлекаться этим продуктом всем остальным? На этот вопрос в Instagram ответила эксперт по похудению и правильному питанию Катя Медушкина, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

По сути, растительное молоко – это вытяжка из семян, орехов и злаков. Казалось бы – сплошная польза!

Но производители растительного молока не всегда озвучивают всю информацию:

  • овсяное молоко безвкусное, поэтому иногда производители добавляют в него сахар и вкусовые добавки;
  • в миндальном молоке много полиненасыщенных омега-6 кислот (не путайте с омега-3). Для стройности и здоровья это не очень хорошо;
  • в соевом молоке содержится большое количество фитоэстрогенов, избыток которых увеличивает риск развития фибром и миом.
  • Эксперт нашла в составе растительного молока мальтодекстрин (чистая патока, т.е. глюкоза!). В других – жиры, которые добавляют для густоты продукта. Много где есть тростниковый сахар. Вы уверены в пользе такого продукта? Если хотите попробовать, то выбирая марку, смотрите составы, ищите чистый продукт без добавок.


Теги: Донбасс, молоко, диетолог, продукты
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх