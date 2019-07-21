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Диетолог рассказал, каким продуктом заменить молоко
21.07.2019 09:20
Полезно ли растительное молоко.
Растительное молоко в последнее время приобретает все большую популярность и занимает место животного на столе тех, кто хочет похудеть и правильно питаться. И если для людей с непереносимостью лактозы это вынужденная мера, то стоит ли увлекаться этим продуктом всем остальным? На этот вопрос в Instagram ответила эксперт по похудению и правильному питанию Катя Медушкина, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
По сути, растительное молоко – это вытяжка из семян, орехов и злаков. Казалось бы – сплошная польза!
Но производители растительного молока не всегда озвучивают всю информацию:
- овсяное молоко безвкусное, поэтому иногда производители добавляют в него сахар и вкусовые добавки;
- в миндальном молоке много полиненасыщенных омега-6 кислот (не путайте с омега-3). Для стройности и здоровья это не очень хорошо;
- в соевом молоке содержится большое количество фитоэстрогенов, избыток которых увеличивает риск развития фибром и миом.
- Эксперт нашла в составе растительного молока мальтодекстрин (чистая патока, т.е. глюкоза!). В других – жиры, которые добавляют для густоты продукта. Много где есть тростниковый сахар. Вы уверены в пользе такого продукта? Если хотите попробовать, то выбирая марку, смотрите составы, ищите чистый продукт без добавок.
Теги: Донбасс, молоко, диетолог, продукты
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