Диетолог рассказал, каким продуктом заменить молоко

21.07.2019 09:20

Полезно ли растительное молоко.

Растительное молоко в последнее время приобретает все большую популярность и занимает место животного на столе тех, кто хочет похудеть и правильно питаться. И если для людей с непереносимостью лактозы это вынужденная мера, то стоит ли увлекаться этим продуктом всем остальным? На этот вопрос в Instagram ответила эксперт по похудению и правильному питанию Катя Медушкина, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

По сути, растительное молоко – это вытяжка из семян, орехов и злаков. Казалось бы – сплошная польза!

Но производители растительного молока не всегда озвучивают всю информацию: