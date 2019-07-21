Врач рассказал, как загорать без ущерба для здоровья

21.07.2019 12:20

Неконтролируемый загар очень опасен.

С наступлением теплых дней мы все бежим загорать, забывая об опасности. Диетолог и нутрициолог Светлана Никитчук рассказала на своей странице в Instagram, чем может грозить чрезмерное пребывание на солнце и как следует загорать правильно, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

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«Неконтролируемый загар — это две бомбы замедленного действия», — отметила эксперт.

Первая опасность — преждевременное старение

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Научно доказано – под солнечными лучами кожа стареет быстрее. У женщин старше 30 лет кожа уже подвержена морщинам, поэтому нам стоит меньше бывать на солнце.

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Вторая опасность — рак кожи

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Морщины не самое страшное. Избыток ультрафиолета может вызвать рак кожи (меланому). Этот печальный диагноз встречается все чаще.

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Нежелательно принимать продолжительные солнечные ванны людям с очень светлой кожей и тем, у кого на теле много родинок.

Чтобы избежать опасности, помните: ⠀

Лучшее время для загара — первая половина дня до 11-00 и вторая половина дня после 16-00. Солнце в это время не так активно.

Обязательно нанесите на тело крем или спрей защитного действия.