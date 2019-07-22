Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Будь здоров!

Этот фрукт помогает избавиться от бессонницы

22.07.2019 13:02
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Этот фрукт помогает избавиться от бессонницы

Это связано с уровнем антиоксидантов и серотонина

Исследователи обнаружили в киви сератонин, который помогает справиться с бессонницей и плохими мыслями, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Ученые утверждают, что употребление в пищу фруктов киви помогает побороть продолжительную бессонницу.

Это связано с уровнем антиоксидантов и серотонина, которые расслабляют нервную систему и помогают крепко заснуть.

Медики говорят, что секрет хорошего ночного сна лежат в киви. Употребление двух фруктов за час перед сном помогает людям быстро заснуть и крепче спать. Это может быть связано с высоким содержанием антиоксидантов и серотонина в плодах.

Одномесячное исследование 24 добровольцев с проблемами сна, проведенных Тайваньским медицинским университетом в Тайбэе, показало, что они люди спали на 13 процентов дольше, если они перед сном ели киви.

Кроме того, количество времени, которое потребовалось на сон, уменьшилось на 35 процентов.



Теги: Донбасс, исследования, фрукты, киви, медики
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх