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Этот фрукт помогает избавиться от бессонницы
Это связано с уровнем антиоксидантов и серотонина
Исследователи обнаружили в киви сератонин, который помогает справиться с бессонницей и плохими мыслями, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Ученые утверждают, что употребление в пищу фруктов киви помогает побороть продолжительную бессонницу.
Это связано с уровнем антиоксидантов и серотонина, которые расслабляют нервную систему и помогают крепко заснуть.
Медики говорят, что секрет хорошего ночного сна лежат в киви. Употребление двух фруктов за час перед сном помогает людям быстро заснуть и крепче спать. Это может быть связано с высоким содержанием антиоксидантов и серотонина в плодах.
Одномесячное исследование 24 добровольцев с проблемами сна, проведенных Тайваньским медицинским университетом в Тайбэе, показало, что они люди спали на 13 процентов дольше, если они перед сном ели киви.
Кроме того, количество времени, которое потребовалось на сон, уменьшилось на 35 процентов.
Теги: Донбасс, исследования, фрукты, киви, медики
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