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Сексологи назвали вещи, которые никто не может вас заставить делать в постели
Инфо для взрослых.
Принуждению в сексе не место, даже в мелочах. Если один партнер считает какую-то сексуальную практику будничной, то для второго она может стать неприятной неожиданностью. И это нормально и даже естественно в паре.
От каких вещей вы можете отказаться в сексе, не почувствовав даже укола совести, читайте в материале!
1. Оральный секс. Глянцевые журналы навязывают женщинам мысль, что без минета ни один мужчина с ней надолго не задержится. Статистика подтверждают, что именно мужчина чаще являются в оральном сексе принимающей стороной.
2. Анальный секс. Безусловно, анальный секс – такой же рычаг для манипуляции, как и оральный. Однако ни один вид секса не подчинит ваши отношения. Если женщина пойдет на поводу у мужчины, он от этого едва ли начнет ее больше любить. Если вам не нравится анальный секс, откажитесь.
3. Стоны. Одни женщины очень громко себе ведут, другие не издают ни звука. Мужчинам, наверняка, хочется слышать партнершу, но это не означает, что женщина должна переступать через себя и выдавать такие звуки.
4. Оргазм. Статистика женского оргазма, увы, не радует мужчин, как минимум 67% девушек хотя бы раз имитировали оргазм во время секса. Это происходит из-за того, что мужчины расценивают как личное оскорбление тот факт, что партнерша не кончила. Но женщина не обязана испытывать оргазм от одного вагинального секса, покажите партнеру, как стимулировать клитор.
5. Шлепки, удары и так далее. Мужчины, насмотревшись порно, часто шлепают партнерш по попе. В этом нет ничего плохого, если шлепки и удары предварительно были оговорены. Это нормальная практика, обсуждать все, что происходит в постели.
Источник: https://from-ua.
Теги: Донбасс, сексология, постель, вещи
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