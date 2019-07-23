Медики нашли самое эффективное средство от рака

23.07.2019 12:53

Ученые Университета Уханя в Китае пришли к выводу, что чернила каракатицы содержат наночастицы, которые подавляют рост раковых опухолей у мышей, передает donpress.com.

Оказывается, что данные наночастицы превращают иммунные клетки-макрофаги М2 в макрофаги М1, которые препятствуют развитию рака.

Таким образом, М1 «переваривают» раковые клетки и активируют Т-лимфоциты. При облучении инфракрасным светом наночастицы становятся еще более эффективными и почти полностью подавляют рост злокачественных новообразований и формирование метастазов.

Сообщается, что в диаметре данные частицы достигают 10 нанометров.