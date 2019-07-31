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Как избежать пищевых отравлений и инфекций во время отпуска
Отравление является самой распространенной проблемой со здоровьем на отдыхе.
Во-первых потому, что на пляже всегда приятно съесть какую-нибудь вкусную ерунду, о фигуре все забывают, а об опасности в приятной обстановке и вовсе не думают, передает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.
Отравиться на пляже можно не только креветками или трубочками с кремом, а фруктами, которые долго лежали в пакете и даже мороженным, которое успело подтаять (это прекрасная среда для размножения бактерий).
«Покупать на пляже креветки, чебуреки и трубочки со сгущенкой – все равно что играть в казино на собственное здоровье. На жаре все эти продукты менее чем за час становятся ядом. Некоторые торговцы, конечно, накладывают в свои ведерка кубики со льдом, чтоб охлаждать продукты, — но, увы, не все такие сознательные, да и данная мера – не всегда гарантия безопасности», — отметила врач Виктория Савицкая.
Проблема еще и в том, что даже если продукты свежие и правильно хранятся, нет гарантии, что их готовили чистыми руками, при соблюдении санитарных норм.
Чтобы избежать отравления, также следите за свежестью того, что приготовили сами. В жару никогда не оставляйте готовые продукты на столе дольше, чем на 20 минут, советует врач.
При отравлении, прежде всего, стоит попытаться промыть желудок и избавиться от остатков пищи в нем, которая, вероятно, и стала причиной отравления или источником инфекции.
«Для того, чтобы вызвать рвоту, выпейте несколько стаканов чистой воды и надавите на корень языка. После этого нужно принять абсорбент, например, активированный или белый уголь, Энтеросгель. Важно пить как можно больше жидкости, только не залпом, даже если чувствуете сильную жажду – в ином случае, рвотные позывы могут только усилиться. Постарайтесь в течение суток мелкими порциями выпить не менее 2 литров, а к вечеру либо на следующий день успокоить желудок помогут отвар ромашки, компот из сухофруктов без сахара (к тому же, такой напиток восполнит частично потерю микроэлементов)», — советует врач.
От пищи ближайшие пару суток лучше отказаться, чтобы не усугубить положение.
Если в течение дня после появления первых симптомов отравления вам не стало лучше – нужно срочно обращаться к врачу.
Теги: Донбасс, здоровье, отравление, отпуск, инфекция
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