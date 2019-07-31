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Названы продукты, от которых лучше отказаться навсегда
Прежде чем отправиться в продуктовый магазин, рекомендуем ознакомиться с этим списком.
Однозначно вы найдёте продукты, которые привыкли есть. Однако их брать лучше не стоит, ведь они могут привести к проблемам со здоровьем, передает Хроника.инфо со ссылкой на health info.
Селёдка в пластиковой упаковке
Большинство видов селёдки, упакованной в пластик, хранятся подозрительно долго. В составе такой закуски вы можете найти уротропин, который скрывается под наименованием Е239. Он запрещён во многих странах из-за своих канцерогенных свойств. К тому же его поедание чревато аллергическими реакциями на коже.
Каша в пакетиках
Продукт ещё остаётся популярным среди людей, кому требуется сэкономить время. На завтрак очень удобно заварить такую кашу и быстренько употребить. Однако это может привести на больничную койку. Всё дело в добавках, которые идут к каше. Например, сладкая клубничка вполне может оказаться не натуральной ягодой, а синтетической добавкой. Кроме того, такой продукт практически всегда содержит сахар. А это может обернуться серьёзными проблемами со здоровьем, к примеру, ожирением.
Продукты с глутаматом натрия
Некоторые продукты содержат усилитель вкуса Е-261, он же глутамат натрия. Когда «ешка» попадает в мозг, то посылает сигнал, который говорит, будто организм сейчас получит порцию здорового протеина. Но самом деле же это обман, который приводит к увеличению аппетита, поэтому съесть больше, чем нужно крайне просто. В числе побочных эффектов также головные боли, повышенное потоотделение, снижение зрения, одышка. Очень часто «ешку» кладут в мясные продукты и фастфуд, которые нам и кажутся такими вкусными.
Сахарозаменители
Сахарозаменители очень популярны среди худеющих и следящих за фигурой людей. Но на самом деле от такого продукта нет никакой пользы, а вот вред можно причинить существенный. Дело в том, что он провоцирует чувство голода. В итоге все сброшенные калории можно махом вернуть после того, как выпьешь чай с сахарозаменителем. К тому же всего одна таблетка может сбить с толку организм, из-за чего он будет плохо усваивать углеводы.
Сливочное масло
Речь идёт только о масле, жирность которого ниже 82,5%. Такой вариант готовится при помощи транс-жиров, что делает продукт не самым безопасным. Да, такое сливочное масло менее калорийно, но вот полностью организмом не усваивается, а оседает на стенках сосудов. Самый плачевный итог – инфаркт или инсульт.
Малосолёная икра
Икра любима всеми – и взрослыми, и детьми. Но вот проблема в сроках хранения. Как и в случае с селёдкой, в неё могут добавлять канцероген уротропин. А иногда от икры остаётся одно лишь название. Поэтому подобный продукт может быть крайне опасен для здоровья.
Кукурузные палочки
Этот продукт любят многие, но вот незадача – он может быть не самым безопасным из-за цикламата натрия в составе. Это подсластитель, который запрещён в США. Всё дело в том, что он вызывает отёчность, увеличивая нагрузку на почки. Поэтому стоит подумать, прежде чем брать такой продукт в магазине.
Теги: Донбасс, здоровье, вред, продукты
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