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Врачи подсказали, как вести себя в жару
Врач: в сильную жару важно хорошо высыпаться и достаточно отдыхать.
В жару важно давать себе достаточное время для отдыха и хорошо высыпаться. Ведь при нехватке сна силы организма ослаблены, потому нужно сделать максимум для того, чтобы обеспечить себе комфортный ночной отдых, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.
Заснуть в жару бывает сложно, потому перед тем, как лечь в кровать стоит выпить чашечку расслабляющего травяного чая комнатной температуры.
«В жаркую погоду обязательно проветривайте все помещения перед сном, можно создать легкий сквозняк. А вот оставлять включенным кондиционер на ночь я бы не рекомендовала. Куда безопаснее охладить помещение и только потом лечь спать, так вы избежите летних простуд и боли в мышцах. В жаркую погоду не стоит увлекаться обильным ужином – он помешает вам спокойно спать и усилит чувство жажды», — говорит специалист.
Чтобы легче спалось, рядом с подушкой можно положить смоченное холодной водой полотенце.
В жару многие жалуются на приступы тошноты. Прежде всего, стоит найти прохладное место и спокойно присесть, а лучше пару минут полежать. Справиться с приступами тошноты также помогут продукты с легким вяжущим вкусом — бананы, мятный отвар, морс из черноплодной рябины, шпинат.
Теги: Донбасс, здоровье, жара
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