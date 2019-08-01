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Медик объяснила, как выбор одежды летом влияет на лишний вес
Летом рекомендуется носить просторную одежд, которая бы не сдавливала тело и плотно не прилегала к нему, но, как ни странно, то способствует набору лишнего веса.
Диетолог утверждает, что все дело в психологии людей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.
Об этом сообщила диетолог Людмила Бабич.
«Летом мы выбираем просторную одежду, широкие длинные сарафаны, широкие рубашки, шорты на резинке… ну а как иначе — в обтягивающем мини-платье или любимых узких джинсах невероятно жарко. Вот и получается, что реальных параметров своего тела мы не замечаем, а как только выдается пасмурный денек, вдруг обнаруживаем, что джинсы то на нас уже не налезут», – говорит диетолог.
Эксперт советует: Чтобы не поправиться незаметно для самой себя, взвешивайтесь раз в неделю либо делайте контрольный замер талии и бедер. Но только не стоит, обнаружив проблемы, сразу садиться на диеты или урезать рацион, просто исключите чрезмерное количество белочек, фаст-фуда, соленых и копченых продуктов.
Способствуют набору веса летнее или отпускное настроение, которое способствует снятию стресса, но при этом притупляет бдительность.
«Обилие тепла, солнечного цвета, вкусной витаминной пищи делают наше отношение к жизни легче и проще. Но, увы, именно такой настрой иногда играет злую шутку с нашей фигурой. В жару мы отказываемся от бега по утрам или пропускаем занятия в тренажерном зале – зачем, ведь мы и так много гуляем, плаваем, хотя сами не замечаем, как во время прогулок позволяем себе съесть мороженное, выпить кваса или пива, перекусить хот-догом или чипсами», — отметила специалист.
Эксперт советует в жару действительно снизить физическую активность, особенно тем, кто страдает любыми хроническими недугами либо имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой. Но это не значит, что об упражнениях нужно совершенно забыть. Почему бы не делать зарядку ранним утром дома либо заняться йогой после трудового дня.
Теги: Донбасс, здоровье, одежда, лишний вес
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