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Медики рассказали, из каких стаканов опасно пить кофе
Экологичный — не значит безопасный.
Ученые предупредили об опасности, которую создает для человека употребление кофе из бамбуковых стаканов. О своих выводах по этому поводу рассказали немецкие специалисты из института Stiftung Warentest, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Хотя многие считают бамбуковые стаканчики более экологичной альтернативой картонной и пластиковой таре, имеются нюансы. При создании таких стаканов для придания бамбуковым волокнам необходимой формы и сохранения последней после заполнения жидкостью, используется клей. Для соответствующих целей в ход пускают меламиновую смолу, имеющую в своем составе меламин и формальдегид. По факту, бамбуковая тара безопасна, если не заполнять ее напитком с температурой выше 70 градусов.
В ходе работы ученые проверили 12 стаканов из бамбука, изучив содержание в жидкости различных веществ сперва после третьего, а затем после седьмого использования. В итоге в шести из них удалось обнаружить формальдегид, а в семи из общего количества тары показатели меламина оказались выше допустимой в ЕС концентрации. Чтобы обезопасить себя, медики призывают применять многоразовые емкости из нержавейки, полипропилена или фарфора.
Теги: Донбасс, здоровье, кофе, опасность, медицина
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