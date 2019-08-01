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Медики рассказали, как уберечь ноги от инфекции летом

01.08.2019 14:46
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Медики рассказали, как уберечь ноги от инфекции летом

Как защититься от грибка.

В жаркое время года мы чаще ходим в открытой обуви, ноги травмируются, а также чаще натираются. Им требуется особый уход для защиты от грибковых инфекций, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Используйте холодные компрессы. Добавляйте в пластиковые пакеты кубики со льдом, оборачивайте полотенцем и используйте их в качестве ледяных компрессов. Прикладывайте эти компрессы на поврежденные зоны ног не менее чем на 15 минут. Они уменьшают зуд и боль.

Уксус из яблочного сидра. Данная жидкость используется веками для борьбы с кожными аллергическими расстройствами. Но не забудьте растворить уксус водой. Обмакните в эту жидкость ватный тампон и приложите его к коже. Раствор обладает антисептическим, противовоспалительным и противогрибковым воздействием.

Листья нима. Варите пригоршню листьев нима в кипящей воде в течение 10 минут. Их лечебные свойства передадутся этой самой воде. Затем примите ванну с добавлением той самой воды. Листья нима обладают противомикробным воздействием, они смывают токсины с кожи.

Алое вера. Используйте гель алоэ вера для нанесения на кожу. Кроме этого можно применять крема на основе этого компонента, доступные в продаже. Наносите их два-три раза в день. В кремах содержатся сахара вроде лактозы и стеролов, которые очень эффективны в борьбе с грибковыми инфекциями.



Теги: Донбасс, инфекция, ноги, медицина
 
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