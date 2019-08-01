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Самое бесполезное лекарство от простуды
Какие препараты абсолютно бесполезны и даже вредны при лечении простуды или ОРВИ, рассказала Ирина Добрецова, являющаяся врачом общей практики.
Медик подчеркнула, что самыми бесполезными лекарствами в этом случае являются любые иммуностимуляторы и иммуномодуляторы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.
По мнению эксперта, случаев, когда иммунитете на самом деле ослаблен имеется весьма немного и данный факт давно уже доказан. Добрецова пояснила, что болеть в течение недели для человека абсолютно нормально — этого времени хватает, чтобы организм справился с болезнью.
Если говорить об антибиотиках, то медик посоветовала обращаться к ним только в крайнем случае. Добрецова подчеркнула, что антибиотики это вовсе не панацея, а вполне себе вредный препарат.
Таким образом, врач рассказала, какие лекарства бесполезны при ОРВИ и простуде.
Теги: Донбасс, лекарство, простуда, ОРВИ
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