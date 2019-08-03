Все рубрики раздела
- В Министерстве здравоохранения рассказали, какие прививки необходимы для школы13:03
- Врачи назвали простые правила безопасного прослушивания музыки в наушниках08:45
- Вот в каком положении нельзя пользоваться гаджетами08:03
- Какая поза во время сна самая опасная: ответ знают медики22:10
- Названы болезни, при которых нельзя купаться в водоемах21:20
- Названы самые опасные для здоровья морепродукты20:00
- Названы группы препаратов, бесполезные при простуде17:15
- Медики рассказали, как шоколад влияет на психику15:45
- Косметолог рассказала о пользе арбузных масок для кожи лица10:00
- Ученые назвали продукт, вызывающий морщины даже у молодых16:30
Косметолог рассказала о пользе арбузных масок для кожи лица
Арбуз является не только вкусной и любимой всеми ягодой, но и отличным средством для красоты и молодости.
Об этом рассказала косметолог Ирина Ильинская, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Голос.
В косметологии арбуз используется уже не первое столетие, в первую очередь, благодаря своим тонизирующим свойствам, ценным микроэлементам и хорошо усваиваемой влаге.
Приготовить омолаживающую, увлажняющую маску очень просто: арбузную мякоть режем на небольшие кусочки и выкладываем на сложенную вдвое марлевую салфетку и кладем ее на лицо и шею минут на 20. После смываем холодной водой.
«Отлично зарекомендовал себя и арбузный лосьон, который отлично воздействует на тонус кожи. Выдавливаем сок из мякоти (можно просто завернуть в марлю и отжать) и разводит пополам с минеральной водой, можно даже газированной. Протираем лицо, шею и декольте каждое утро и перед сном, после чего через минут 10 протираем прохладной водой», — поделилась секретом эксперт.
Арбузные корки, которые все мы выбрасываем в урну, — это уникальное целебное средство, которое практически не имеет аналогов. Вещества, которые в них содержатся снимают отеки, небольшие воспаление, выравнивают цвет кожи. Прежде всего, высушите их. После чего по мере необходимости отваривайте, настаивайте на водяной бане и протирайте проблемные места на коже.
Теги: Донбасс, здоровье, кожа, лицо, косметология, арбуз
- КПВВ «Станица-Луганская» меняет график работы: важная информация13:48
- Донбасс "взрывается" залпами минометов: боевики напали на позиции ВСУ, сорвав перемирие 11:30
- В Горловке ураганом повреждены подстанции, дома, газопроводы и травмирован человек10:45
- «Не решить законами»: Разумков сообщил, как власти планируют вернуть Крым и Донбасс09:33
- Путин испугался инакомыслия в Донецке: в "ДНР" пошли на крайние меры 07:48
- Идентифицированы и допрошены: главный военный прокурор сделал заявление о паспортизации Донбасса22:08
- В Донецке горел роддом имени Вишневского20:41
- После этого жители "ЛНР" отвернутся от российских оккупантов: в Станице Луганской оккупанты пошли на подлость20:12
- Главарь «ДНР» Денис Пушилин «уволил» начальника «миграционной службы ДНР»19:40
- В ОРДО проходит «фестиваль «Молодая гвардия»: в соцсети появились странные фото19:09
- Очевидцы показали реального ангела с Нибиру: эти кадры вызвали настоящий шок даже у ученых - фото16:48
- Взрывы гремят на путинских складах боеприпасов, люди бегут из города: видео катастрофы16:33
- Таксист посадил пассажира на цепь и держал в подвале16:30
- До 30 гривен: Эксперт спрогнозировал рост курса доллара16:17
- Единые тарифы для всех. Как рассчитать честную платежку?16:00
- Стало известно, кто возглавит комитеты Верховной Рады и фракцию «Слуги народа»15:43
- В Днепре произошла авария на Приднепровской ТЭС: первые подробности15:30
- Накормить Европу. Как растет украинский аграрный экспорт15:13
- Зеленский посетит Турцию, где встретится с Эрдоганом и Варфоломеем15:00
- Данилюк анонсировал газовые переговоры с Россией: названа дата14:48
- В Министерстве здравоохранения рассказали, какие прививки необходимы для школы13:03
- Врачи назвали простые правила безопасного прослушивания музыки в наушниках08:45
- Вот в каком положении нельзя пользоваться гаджетами08:03
- Не разлей вода! Названы пять самых крепких зодиакальных пар21:52
- Какая поза во время сна самая опасная: ответ знают медики22:10
- Названы болезни, при которых нельзя купаться в водоемах21:20
- Названы самые опасные для здоровья морепродукты20:00
- Названы группы препаратов, бесполезные при простуде17:15
- Медики рассказали, как шоколад влияет на психику15:45
- Косметолог рассказала о пользе арбузных масок для кожи лица10:00
- Боевики "ДНР" не могут прийти в себя от "подарка" ВСУ: предатели Украины готовятся к худшему
- В Кирилловке на пляже расстреляли человека: преступники забаррикадировались, много раненых
- Гороскоп на 4 августа: Львы могут наломать дров, а Козерогам нужно побездельничать
- Порошенко просит политическое убежище. Возвращаться не собирается
- Водка — 300, коньяк — 700 и комендантский час: гость из РФ рассказал об отдыхе в Седово. ВИДЕО
- Эти знаки Зодиака август поставит перед сложным выбором
- Июнь покажется карамелькой: когда в Украину вернется адская жара
- Украина приготовила неприятный "сюрприз" получателям паспортов РФ на Донбассе - никто не спрячется
- Скорые свозят раненых: на украинском курорте произошла трагедия
- Не разлей вода! Названы пять самых крепких зодиакальных пар