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Архив - Будь здоров!

Названа группа крови долгожителей

07.08.2019 08:30
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Ученые считают, что группа крови влияет на продолжительность жизни человека.

Данные научного исследования свидетельствуют о том, что наборы антител, эритроцитов и антигенов определяют, каковы шансы человека дожить до глубокой старости, передает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.

По данным специалистов, люди с первой группой крови меньше всего подвержены серьезным болезням. Их кровь хорошо защищена от инфекций, поэтому обладатели первой группы чаще всего становятся долгожителями. Однако им стоит обратить внимание на работу сердца и сосудов.

Носители второй группы имеют склонность к сахарному диабету, больше подвержены стрессам и простудным заболеваниям. У третьей группы крови высок риск онкологии, они часто болеют ангиной и отитом. Люди с четвертой группой легче подвергаются различным инфекциям и страдают пороками сердца.



Теги: Донбасс, долгожитель, группа крови
 
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