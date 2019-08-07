Все рубрики раздела
- Названы продукты, которые нельзя есть после 30 лет09:48
- Названа группа крови долгожителей08:30
- Арбуз: польза для здоровья, правила выбора и рецепты вкусных блюд11:49
- В Украине готовятся к борьбе с гриппом четырех штаммов22:15
- Названы сладости, которые можно употреблять при похудении17:13
- В Министерстве здравоохранения рассказали, какие прививки необходимы для школы13:03
- Врачи назвали простые правила безопасного прослушивания музыки в наушниках08:45
- Вот в каком положении нельзя пользоваться гаджетами08:03
- Какая поза во время сна самая опасная: ответ знают медики22:10
- Названы болезни, при которых нельзя купаться в водоемах21:20
Названы продукты, которые нельзя есть после 30 лет
Названы 5 продуктов, которые необходимо исключить после 30 лет, особенно женщинам.
Специалисты отмечают, что с возрастом меняется обмен веществ. В частности, начало нового десятилетия сигнализирует о том, что нужно пересмотреть свой рацион – включить в него питательные и полезные продукты, которые будут участвовать в борьбе с процессами старения, а также исключить те продукты, которые будут негативно влиять не только на фигуру, но и на общее состояние здоровья, передает Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.ua.
Американское издание My Domaine опросило ведущих диетологов, а также специалистов в области здорового питания, чтобы выделить пять продуктов, которых необходимо избегать после 30 лет – в особенности женщинам, информирует healthinfo.ua со ссылкой на nv.ua.
«По мере того, как меняется возраст, меняется и наш метаболизм. С годами нам нужно меньше калорий, но больше питательных веществ, которые будут участвовать в борьбе с болезнями и, конечно, старением. Другими словами, список наших покупок в супермаркете должен меняться также часто, как и наш возраст», — говорит Энни Кей, известный диетолог.
Белый хлеб и сахар
После 30 лет диетологи рекомендуют сократить употребление сахара, который способствует воспалительным процессам, а также вредит нашей коже, негативно влияя на ее упругость.
«Если вы отметили свой 30-й день рождения, то знайте – пришло время забыть о сладком. Сахар – главный враг молодости. Он способствует воспалению, повреждает волокна коллагена и эластина, которые сохраняют нашу кожу упругой и эластичной», — говорит специалист по правильному питанию Лиза Дэвис.
Она также отмечает, что отказ от употребления сахара включает в себя и отказ от «скрытого сахара», который содержится во многих продуктах.
«В среднем американец потребляет 31 чайную ложку скрытого сахара в день!», — говорит она.
Дэвис также акцентирует внимание на том, что следует ограничить потребление белого хлеба, который не несет никакой пользы для организма.
Диетические напитки
Диетологи продолжают настаивать, что диетические напитки крайне вредны для здоровья. Так, диетолог и шеф-повар Трисия Уильямс утверждает, что считает именно диетические напитки главным врагом женщины после 30 лет.
«Самый главный наш враг – диетические напитки. Помимо того, что они вызывают рак, они заставляют наш организм испытывать жутчайший стресс, вызванный тем, что употребляя такой напиток, наш мозг воспринимает его, как сладкий, а затем вырабатывает инсулин, чтобы метаболизировать сахар, которого на самом деле нет! Это, в свою очередь, настоящая катастрофа для нашего организма», — говорит она.
Приправы и соусы
Не только сахар негативно влияет на эластичность кожи и наше здоровье. Диетологи и дерматологи также настоятельно рекомендуют исключить потребление соусов – таких, как кетчуп и майонез, а также с осторожностью относиться к выбору приправ. В частности, речь идет о приправах с усилителями вкуса и искусственными ароматизаторами, которые вредят здоровью.
«Замените соусы и приправы натуральными специями – такими как тмин, который помогает пищеварению или, например, куркумой, которая обладает мощными противовоспалительными свойствами», — говорит Джилл Джавахери, консультант по здоровому питанию и дерматолог.
Макаронные изделия
Перешагнув 30-летний рубеж, следует учитывать здоровье кишечника и в соответствии с этим выбирать продукты, которые стоит употреблять регулярно. Лиана Вернер-Грей, автор книги «Диета земли» и эксперт по здоровому питанию, утверждает, что после 30 лет женщинам нужно сократить потребление глютена и полностью исключить макаронные изделия.
«Глютен очень жесткий для пищеварительной системы. Наш организм потребляет очень много энергии, чтобы переварить его. Часто глютен плохо воспринимается кишечником, оставляя чувство вздутости – это говорит о том, что организму сложно справиться с тяжелой и жесткой клейковиной и что он нуждается в пище более легкой и полезной», — говорит она.
Готовые кондитерские изделия
Лос-анджелесский эксперт по здоровому питанию Софи Джаффе советует полностью исключить магазинные кондитерские изделия, в которых содержатся транс-жиры и «ноль пользы».
«Наша пищеварительная система – двигатель жизнеспособности. И ей нужно много питательных веществ и клетчатки для эффективной работы. Дешевые чипсы и пирожные только уменьшают усвоение витаминов и тормозят работу пищеварительной системы. Если мы исключим продукты быстрого приготовления и готовые кондитерские изделия из супермаркета, мы обеспечим доступ к более полезной пище и в результате улучшим здоровье и увеличим уровень энергии», — убеждена она.
Теги: Донбасс, здоровье, вред, продукты
- Главари ОРДО анонсировали «подготовку ВСУ» к активным боевым действиям11:00
- «Приказы от командиров»: НВФ хронически не пускают ОБСЕ на подконтрольную им часть Донбасса10:35
- «Разведка» НВФ анонсировала визит Зеленского на Донбасс07:47
- Зеленский подписал закон о тарифах на электричество для домашних солнечных станци22:45
- В Харцызске произошло ДТП со смертельным исходом20:22
- В Донецке «доблесная рота» предлагает «службу». Обещает «карьерный рост» и «боевые»19:09
- Элитный поселок, которого больше нет: как сейчас выглядят Пески под Донецком17:45
- Это очень жутко: Житель Донецка показал «парк-призрак»16:42
- Готовятся к захвату моста: волонтер показал фото разведчиков ЛНР в Станице Луганской15:15
- Оккупанты нарушили перемирие и пошли в атаку на Донбассе: у ВСУ много погибших - такого не было давно. ВИДЕО15:01
- Названы размеры пенсий и зарплат в следующем году: на сколько разбогатеют украинцы11:45
- В больнице на Одесчине прогремел взрыв: есть погибшие. ВИДЕО11:17
- Главари ОРДО анонсировали «подготовку ВСУ» к активным боевым действиям11:00
- Возвращение зноя: украинцев ожидает резкая смена погоды10:45
- «Приказы от командиров»: НВФ хронически не пускают ОБСЕ на подконтрольную им часть Донбасса10:35
- Первое заседание новой Рады: у Зеленского подготовили «сюрприз», все решится в считанные дни10:12
- Темперамент знаков Зодиака10:00
- Названы продукты, которые нельзя есть после 30 лет09:48
- Пойти войной на Украину: озвучена дата масштабного вторжения России09:32
- Тарифы на газ для рядовых потребителей двинутся вверх с началом отопительного сезона - эксперт09:13
- Названы продукты, которые нельзя есть после 30 лет09:48
- Названа группа крови долгожителей08:30
- Самые опасные домашние растения, которые нужно выбросить немедленно19:48
- Арбуз: польза для здоровья, правила выбора и рецепты вкусных блюд11:49
- В Украине готовятся к борьбе с гриппом четырех штаммов22:15
- Названы сладости, которые можно употреблять при похудении17:13
- В Министерстве здравоохранения рассказали, какие прививки необходимы для школы13:03
- Врачи назвали простые правила безопасного прослушивания музыки в наушниках08:45
- Вот в каком положении нельзя пользоваться гаджетами08:03
- Не разлей вода! Названы пять самых крепких зодиакальных пар21:52
- Боевики "ДНР" не могут прийти в себя от "подарка" ВСУ: предатели Украины готовятся к худшему
- Гороскоп на 4 августа: Львы могут наломать дров, а Козерогам нужно побездельничать
- Не разлей вода! Названы пять самых крепких зодиакальных пар
- Оккупанты нарушили перемирие и пошли в атаку на Донбассе: у ВСУ много погибших - такого не было давно. ВИДЕО
- "Вот это дичь!" - соцсети взорвало фото голого боевика "ДНР": такого на Донбассе еще не было
- Покушение на Зеленского: известны первые подробности, приняты беспрецедентные меры
- Кресло Гройсмана может занять известный украинский экономист
- Путин испугался инакомыслия в Донецке: в "ДНР" пошли на крайние меры
- Зеленский подписал закон о тарифах на электричество для домашних солнечных станци
- Главарь «ДНР» Денис Пушилин «уволил» начальника «миграционной службы ДНР»