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Названы болезни, о которых сигнализирует шум в ушах
Шум в ушах не такое уж редкостное явление.
Как утверждает медицинская статистика, его периодически «слышит» десятая часть всех жителей нашей планеты. Причин такого явления может быть огромное множество. Однако медики выделяют несколько основных разновидностей заболеваний, которые могут вызвать это неприятное явление, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Итак, у человека может шуметь в ушах из-за воспалительных процессов, которые назревают в недрах ушной раковины. Самое элементарное – в ухо может попасть вода: либо во время приема душа, либо в процессе купания в водоеме. Кроме того, в ушной раковине может оказаться инородное тело. Либо невзначай попадет какой-то мелкий предмет, либо даже, во время сна, заползет насекомое. В любом случае, не пытайтесь избавиться от причины собственными силами. Во-первых, вы не знаете, что у вас. Во-вторых, попытка может оказаться неудачной, и этим вы лишь усугубите положение. Лучше обратиться к врачу.
За помощью доктора также неизбежно придется обратиться, если вы страдаете гипертонией или у вас наблюдается атеросклероз сосудов. Впрочем, эти процессы неразрывно связанны друг с другом. Правда, при этом в ушах слышен не монотонный шум, а возникают пульсирующие звуки.
Еще одной причиной шума в ушах может стать остеохондроз. Недостаточное поступление крови к мозгу вполне может вызвать такой дискомфорт в ушах. В этом случае также нужно тщательное медицинское обследование. А в качестве профилактики нужны упражнения для позвоночника и массаж его шейного отдела.
Теги: Донбасс, здоровье, болезнь, уши, шум
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