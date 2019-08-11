Все рубрики раздела
- Врачи рассказали, кому не стоит пить бутилированную воду10:05
- Медики подсказали, как снять усталость08:49
- Названы продукты, которые нельзя есть на голодный желудок19:15
- Названы болезни, о которых сигнализирует шум в ушах17:12
- Развенчан популярный миф о кофе15:17
- Еще одно лекарство попало под запрет в Украине12:02
- Мужчине вместо инъекции ботокса сделали обрезание09:30
- Медики рассказали, как отличить поддельные лекарства от настоящих07:28
- Врачи назвали расслабляющие напитки для хорошего сна22:12
- В чем опасность пластиковой упаковки19:14
Медики подсказали, как снять усталость
Что поможет взбодриться.
Медики оказали советы, как избавиться от усталости. Об этом на своей странице в Facebook рассказал Центр общественного здоровья Украины, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
К действенным средствам от усталости медики отнеси:
полноценный сон. Детям с 6 до 12 лет рекомендуют спать 9-12 часов, в возрасте 13-18 лет от 8 до 10 часов, а взрослым не менее 7 часов в сутки. Кроме того, перед сном рекомендуют снизить эмоциональную нагрузку и отказаться от эмоциональных фильмов, социальных сетей и т.д.;
регулярная физическая нагрузка. Снизить уровень усталости поможет любая физическая активность, главное — заниматься спортом на постоянной основе;
смена деятельности. Рекомендуют рационально распределять время для работы и отдыха, а также чередовать физический труд с умственным;
чувство юмора и оптимизм. Большое влияние на здоровье имеют эмоции. Поэтому медики рекомендуют снизить эмоциональные переживания и строить доброжелательные и толерантные взаимоотношения. А также наполнять жизнь любимыми занятиями и хобби;
режим питания. Для здорового функционирования органов и систем человека рекомендуют правильно организовывать режим питания, в соответствии со своими возрастными потребностями и энергозатратами;
распределение задач по приоритетности. При высокой нагрузке рекомендуют уменьшить количество запланированных задач, делать паузы в работе и выходить на свежий воздух на 20-30 мин.;
отказ от вредных привычек. Не стоит расслабляться с помощью курения и алкоголя, ведь они на самом деле истощают организм и усиливают усталость человека.
Теги: Донбасс, усталость, медицина, бодрость
- Украинцам подсказали, как преодолеть усталость
- Медики рассказали, к чему приводит хроническая усталость
- Жара прибавила медикам работы
- Дети тоже устают. Не меньше взрослых. И это опасно для здоровья
- Семейный врач: вызов среди ночи, оплата и консультации по телефону
- Больницам скоро будет негде ремонтировать оборудование
- На Донбассе в рядах ВСУ произошла трагедия: Украина потеряла очередного героя09:30
- В Донецке во время сильной грозы молния трижды ударила в многоэтажку: опубликовано видео08:15
- Журналист показал провокационные фото членов НВФ из Станицы Луганской22:02
- Боевиков «ДНР» уличили в проведении «танковых учений» вблизи населенных пунктов20:58
- В ОРДО заявили, что ВСУ «готовят прорыв» позиций НВФ20:29
- Стрелков не уследил за языком и рассказал, как начинал войну, - этого признания террористу не простят17:11
- В Лутугинском районе при пожаре в жилом доме погиб мужчина16:53
- «Не вздумайте купаться и ловить рыбу»: «власти» ОРДО проверили качество воды в Кальмиусе16:31
- Ночное ЧП "парализовало" Донецк и другие десятки городов и сел, оккупированных "ДНР". ВИДЕО15:11
- В Донецке на остановке трамвая нашли змею14:31
- Новое заявление Луценко может "парализовать" Кличко: чем отличился генпрокурор09:48
- На Донбассе в рядах ВСУ произошла трагедия: Украина потеряла очередного героя09:30
- В Москве митингующие спасаются бегством от полицейских Путина: силовики устроили террор09:15
- Зеленский хочет оставить Авакова в Кабмине, раскрыто главное условие: «кресло в обмен на…»09:00
- Медики подсказали, как снять усталость08:49
- В США начали продавать пуленепробиваемые рюкзаки08:32
- В Донецке во время сильной грозы молния трижды ударила в многоэтажку: опубликовано видео08:15
- «Ни пяди украинской земли врагу»: стали известны подробности о новом командующем ООС Кравченко08:00
- Афонские старцы сделали сенсационное пророчество для Украины: новый президент победит Путина07:41
- У Украины нет войны с Россией из-за аннексированного Крыма, на Донбассе - боевые действия с сепаратистами, которых поддерживает РФ, - Волошин 22:35
- Медики подсказали, как снять усталость08:49
- 11 августа 2019 года - рождество Николая Чудотворца: как просить помощи19:06
- Пророчество Ванги на вторую половину 2019 года уже действует: что погубит человечество18:17
- «Выполнял задание ФСБ»: Шарий рассказал о непонятных действиях адвоката Фейгина19:21
- Политолог: Зеленский не стал ограничиваться направлениями «РФ - ЕС - США» и пошел своим путем17:04
- Зеленскому пророчат сразу три войны: что об этом известно?08:41
- Названы продукты, которые нельзя есть на голодный желудок19:15
- Названы болезни, о которых сигнализирует шум в ушах17:12
- Развенчан популярный миф о кофе15:17
- Еще одно лекарство попало под запрет в Украине12:02
- 11 августа 2019 года - рождество Николая Чудотворца: как просить помощи
- Гиркин сделал мрачный прогноз по финансированию ОРДЛО
- Путин после разговора с Зеленским дал срочный указ: «ликвидировать идиотов на Донбассе»
- Стрелков не уследил за языком и рассказал, как начинал войну, - этого признания террористу не простят
- Донецк потрясла загадочная катастрофа, о которой молчат оккупанты - последствия уже видны
- Пушилин дал срочный приказ боевикам "ДНР": Москва громко "добила" шаткое перемирие на Донбассе
- Афонские старцы сделали сенсационное пророчество для Украины: новый президент победит Путина
- Зеленский допустил роковую ошибку, всплыла правда о ситуации на Донбассе: «в руках у Путина…»
- Озвучены новые условия растаможки "евроблях"
- Диверсанты ВСУ отомстили оккупантам за гибель украинских морпехов: боевикам мощно "всыпали" под Новоазовском