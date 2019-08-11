Невропатолог рассказал, в каких случаях не стоит «гасить» головную боль таблетками

11.08.2019 14:17

Причин головной боли может быть очень много.

Сильную головную боль терпеть вредно, но регулярный прием обезболивающих препаратов может спровоцировать хронические мигрени, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.

Поэтому в первую очередь надо разобраться с причиной головных болей, посоветовала врач-невропатолог Юлия Ивченко.

«Существует множество видов головной боли. Нельзя говорить, что любая головная боль – от напряжения шеи, мышц и т.п.», – рассказала медик.

Впрочем, по ее мнению, чаще всего в последнее время действительно проявляется «головная боль напряжения».

«Но если принимать таблетки, и головная боль часто – то многие препараты могут вызвать абузусную головную боль (одна из форм хронической ежедневной головной боли. – Ред.)», – предупредила Ивченко.

«Т.е. препарат помогает, но головная боль возникает быстрее и на дольше», – уточнила она.

Среди основных причин возникновения головной боли невропатолог выделила современный образ жизни. В частности, постоянное использование гаджетов.

«Положение головы в наклоне примерно 60 градусов – так мы наклоняемся, когда смотрим в телефон – это вес около 8 кг на нашу шею. Возьмите в руку воду в бутылке и постойте так часик. Рука устанет? Устанет. Точно также и наши мышцы шеи», – объяснила Ивченко.

Кроме того, добавила врач, головную боль могут вызывать стрессы и недосыпы.

«Если очень сильная головная боль – терпеть вредно. Но если боль поверхностная, легкая – дискомфорт, который можно вытерпеть – то не стоит сразу пить таблетки. Лучше сделать упражнения для мышц шеи», – подытожила она.