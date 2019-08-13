Медики рассказали, в чем вред корвалола

13.08.2019 20:30

Корвалол может нанести серьезный вред здоровью из-за содержащегося в нем спирта и фенобарбитала, которые вызывают ряд побочных эффектов.

Специалисты рассказали, что спустя две недели после приема фенобарбитала развивается привыкание и прежняя доза кажется недостаточной. Передозировка этого вещества смертельно опасна, поскольку может остановить дыхание. Также в состав корвалола входит этиловый эфир альфа-бромизовалериановой кислоты и натрий едкий, сообщает Хроника.инфо