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Раскрыт новый секрет молодости
Восемь чашек травяного чая в день могут существенно замедлить процесс старения человеческого организма.
Такой вывод сделала эксперт в сфере фитнеса Ники Виброу из Колчестера. По ее словам, данный способ также помогает поддержать оптимальный водный баланс, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на med2.ru.
«Многочисленные исследования показали, что у тех, кто регулярно пьет чай, старение клеток происходит намного медленнее, чем у тех, кто не употребляет этот напиток», – рассказала она.
По словам Виброу, зеленый или белый чай являются абсолютно безопасными и с легкостью могут заменить в рационе воду. К примеру, она выпивает 8 чашек чая в день – по одной каждый час рабочего времени.
«Кожа становится более эластичной и упругой, а благодаря имеющимся в напитке антиоксидантам снижается вес, а также уровень «плохого» холестерина», – поделилась эксперт личными наблюдения.
Теги: Донбасс, здоровье, чай, молодость
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