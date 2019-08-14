Врачи назвали продукты, которые приводит к отекам

14.08.2019 10:02

Часто можно заметить, что после употребления некоторых продуктов тело человека отекает, возникают мешки под глазами. На утро эти сюрпризы никак не утешат.

Диетолог Альбина Комиссарова рассказала, почему так происходит и от каких продуктов возникает отек, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Отеки и соленое

Здесь две стороны медали: много соли плохо и отсутствие соли плохо.

Чем больше натрия в крови, тем больше воды он удерживает в тканях. Однако если исключить соль совсем, то вы обезвоживаете организм и он начинает запасать воду и натрий из продуктов, что опять же приведет к отекам.

Поэтому рекомендуется умеренное потребление соли: 5 граммов в сутки, включая соль в пищевых продуктах и напитках. Это примерно 1 чайная ложка.

Если и это не помогает, то стоит обратиться к врачу.

Отеки и молочные продукты

Отеки от молока могут быть только если вы сидите на безуглеводной диете. И вообще на любой ограничительной диете.

Тогда от наличия молочного белка и лактозы вы можете чувствовать отечность.

Отеки и углеводы

Если человек регулярно употребляет углеводы, то никаких проблем не будет. А если сидит на кето-диете и на диете Дюкана и съел чашку овсянки или шоколадку, то углеводы уходят в запас (гликоген), а он «тянет за собой воду». Отсюда возникают отеки.

Основные выводы

Крайности — плохо! Ешьте умеренно соль, молочные продукты и углеводы и не будет никаких проблем

Отечность может быть не от еды, если она регулярная – обратитесь к врачу.