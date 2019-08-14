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Врачи назвали простой способ вылечить простуду
Простые носки, правда, мокрые, могут помочь вылечить простуду. По мнению медиков, особенно мокрые носки полезно надевать в первые дни заболевания.
Также врачи называют это лечение «нагревательный компресс». Его суть в увеличении циркуляции крови после того, как тело больного начнет реагировать на воду, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на showdream.org.
Из-за ускоренной циркуляции крови иммунная система начинает работать лучше. Специалисты говорят, что такой «компресс» лучше делать перед тем, как человек ляжет спать. По их словам, мокрота исчезает очень быстро из-за высокой температуры тела, сон улучшается.
Для того, чтобы такое лечение было эффективным необходимо знать, как правильно провести процедуру.
Прополоскать и отжать тонкие носки в холодной или ледяной воде, после чего попарить ноги в горячей воде (10 минут). На сухие ноги надеть холодные мокрые носки, на них необходимо надеть носки потеплее — желательно шерстяные, и лечь в постель.
Специалисты рекомендуют проводить такую процедуру несколько дней, а носки снимать только по утрам.
Теги: Донбасс, здоровье, простуда, лечение
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