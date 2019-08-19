Медики рассказали, кому нужно пить вдвое больше воды

19.08.2019 08:48

Как избежать дефицита.

Пить воду в нужном количестве обязательное условие здоровой жизни. Пять ситуаций, когда лучше выпить воды, называет Хроника.инфо со ссылкой на Ленту.

В первую очередь воду нужно пить сразу после пробуждения – это поможет запустить все процессы в организме человека и поможет взбодриться.

Во-вторых, перед трапезой за 30 минут выпивайте стакан теплой воды – такой подход спасет от переедания.

В-третьих, пить воду нужно тем, кто занимается спортом или тяжелой физической работой.

В-четвертых, необходимо пить воду при болезнях.

В-пятых, необходимо употреблять воду при хронической усталости.

В любом из этих случаев в организме наблюдается острый дефицит воды, на фоне чего появляется множество побочных эффектов.

Желательно ежедневно выпивать суточную норму исходя из массы тела, а людям, которые занимаются спортом, эту норму нужно увеличить вдвое.