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Медики рассказали, кому нужно пить вдвое больше воды
Как избежать дефицита.
Пить воду в нужном количестве обязательное условие здоровой жизни. Пять ситуаций, когда лучше выпить воды, называет Хроника.инфо со ссылкой на Ленту.
В первую очередь воду нужно пить сразу после пробуждения – это поможет запустить все процессы в организме человека и поможет взбодриться.
Во-вторых, перед трапезой за 30 минут выпивайте стакан теплой воды – такой подход спасет от переедания.
В-третьих, пить воду нужно тем, кто занимается спортом или тяжелой физической работой.
В-четвертых, необходимо пить воду при болезнях.
В-пятых, необходимо употреблять воду при хронической усталости.
В любом из этих случаев в организме наблюдается острый дефицит воды, на фоне чего появляется множество побочных эффектов.
Желательно ежедневно выпивать суточную норму исходя из массы тела, а людям, которые занимаются спортом, эту норму нужно увеличить вдвое.
Теги: Донбасс, здоровье, вода, медицина
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