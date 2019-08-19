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Ученые выяснили, чем опасна работа в офисе
Офисный труд увеличивает шансы заработать серьезные болезни.
Группа ученых из Университета Гонконга провела исследование того, как, казалось бы, спокойная работа в офисе влияет на здоровье. Оказалось, что такой труд чреват ростом риска развития диабета II типа и таких проблем с психикой, как депрессия или беспокойство, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на UBR.
Поэтому тот, кто работает дольше, даже в офисе, постепенно гробит здоровье. Многие такие работники курят чаще, пьют больше алкоголя, меньше едят и меньше двигаются.
Если же рабочий день не только длинный, но и стрессовый, это также создает нагрузку на здоровье. Чем чаще и дольше люди испытывают стресс, тем труднее им справиться с требованиями. Тело постоянно находится в состоянии готовности, сердце бьется быстрее, а кровяное давление увеличивается. Риск заработать сердечно-сосудистые заболевания или получить инсульт повышается. Особенно это касается, конечно же, трудоголиков.
Например, исследования ученых из Университета Хельсинки показывают, что люди, которые берут меньше отпусков, умирают раньше, чем заядлые путешественники. И даже независимо от того, обращали ли они раньше внимание на здоровый образ жизни или нет.
На протяжении пяти лет ученые из Университета Хельсинки наблюдали, как люди жили, питались и двигались. И пришли к результату, что те, кто хорошо питался, имел больше денег и, как казалось со стороны, больше жизненных благ и преимуществ, умирали раньше тех, кто работал меньше, но больше отдавал времени хобби и путешествиям.
Теги: Донбасс, здоровье, опасность, медицина
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