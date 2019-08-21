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Эти утренние привычки помогут избавиться от лишнего веса
Диетологи дали советы о том, какие утренние привычки помогут добиться идеального веса.
Диетологи уверяют, что изнурительные тренировки и «правильное» питание не помогут похудеть, если не избавиться от вредных привычек по утрам, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.
Эксперты приоткрыли завесу тайну о том, что необходимо сделать утром после пробуждения для стройной фигуры.
Утром, как только проснулись, сразу же необходимо пить воду. Наш организм на 80% состоит из воды, а ее недостаток приводит к ожидаемым последствиям – к примеру, запасы воды в организме приводят к отекам. Также надо понимать, что вода – незаменимый помощник для уменьшения порции еды и ускорения метаболизма.
В пищу необходимо добавлять острые приправы. Они увеличивают скорость метаболизма и сжигают жир. Острые приправы способствуют выделению желудочного сока, и это приводит к быстрому перевариванию пищи.
Стакан теплой воды с соком лимона – прекрасное средство для очищения организма.
Завтрак ни в коем случае нельзя отменять. Ученые уверяют, что завтрак в первый час после сна улучшает обмен веществ, поскольку организм включается в работу сразу. Если же оставить завтрак «на потом», то организм будет достаточно сложно себя расшевелить.
Теги: Донбасс, здоровье, вес, диетолог, привычка, утро
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